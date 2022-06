12 “ficțiuni despre viață" în Competiția Oficială TIFF 2022

12 producții din toată lumea, printre care și două filme românești, intră în cursa pentru Trofeul Transilvania la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Destinată regizorilor debutanți sau aflați la cel de-al doilea lungmetraj de ficțiune, Competiția TIFF aduce în prim-plan o selecţie puternică de producții recente, pe care spectatorii sunt invitați să le urmărească în premieră națională la Cluj-Napoca, între 17 și 26 iunie.

„După doi ani care au dat mersul lucrurilor peste cap, oamenii sunt mai confuzi și mai divizați ca niciodată, lumea se descompune lent, sub presiunea unui ipotetic nou început, vechiul și noul sunt în conflict deschis, normele societale se reconfigurează din mers, revoltele, rebeliunea și violența sunt la ordinea zilei, dorința de conexiune umană e acutizată, iar noțiunea de libertate e din ce în ce mai difuză și pusă sub semnul întrebării. Deși filmele competiției din acest an nu vorbesc explicit despre perioada tulbure pe care o traversăm, e aproape imposibil să nu le citim prin prisma tuturor acestor senzații și efecte care s-au răsfrânt asupra noastră. Nu doar nouă, ci și majorității personajelor din aceste filme le fuge pământul de sub picioare, amenințând serios, și uneori decisiv, nevoia de echilibru”, declară Mihai Chirilov, Director Artistic al TIFF.

Balaur/ A Higher Law, debutul provocator al regizorului Octav Chelaru, se numără printre titlurile autohtone care concurează pentru Trofeul Transilvania. Filmul este o coproducție România/ Germania/ Serbia și urmărește, în pas de thriller, consecințele unei aventuri ilegitime dintre o tânără profesoară de religie și elevul său minor. Despre responsabilitate morală și vinovăție vorbește și Marocco/ Mikado, cel de-al doilea lungmetraj scris și regizat de actorul Emanuel Pârvu, care a debutat cu Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor, premiat pentru regie la Sarajevo. Scenariul, conceput ca un mecanism de ceasornic, pleacă de la un incident minor care antrenează un lanț de evenimente cu efecte devastatoare. Proiectat în premieră mondială la San Sebastián, Marocco îi are în rolurile principale pe Șerban Pavlu, Crina Semciuc și Emilia Popescu alături de nume tinere, extrem de promițătoare.

Regizorul Guðmundur Arnar Guðmundsson, premiat pentru Cea mai bună regie la TIFF 2017, unde a concurat cu Heartstone, revine în Competiție cu Făpturi de vis/ Beautiful Beings. Filmul descrie parcursul inițiatic al unui grup de adolescenți, într-o lume marcată de violență și fenomene supra-naturale, și a fost laureat la ediția din acest an a Berlinalei. Regizorul ucrainean Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk debutează la ediția din acest an a Festivalului de la Cannes în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs cu Pamfir, drama unui bărbat care încearcă să ducă o viață obișnuită, până în momentul în care este forțat să renunțe la traiul cinstit pentru a-și ajuta familia.

,,Un debut desăvârșit’’, titrează publicația internațională Screen Daily într-o cronică dedicată seducătorului Magneticii/ Magnetic Beats (r. Vincent Maël Cardona), recent recompensat cu un Premiu César și laureat la Cannes în cadrul aceleiași secțiuni Quinzaine des Réalisateurs. Filmul e despre doi frați care înființează un post de radio pirat în anii ’80, până când aventura lor este întreruptă de recrutarea unuia dintre ei, pentru a fi trimis pe frontul Vestic al Germaniei. Tot în Germania, dar în partea de Est, se petrece și acțiunea din Ultima execuție/ The Last Execution. Cel de-al doilea lungmetraj din cariera regizoarei Franziska Stünkel e un anti-film de spionaj despre mecanismele de represiune ale Poliției Secrete și reconstituie cazul real al lui Werner Teske, un savant racolat de Securitate, care este condamnat la moarte atunci când se întoarce împotriva sistemului.

Din Bolivia ajunge în Competiția TIFF lungmetrajul Casa noastră/ Utama, debutul lui Alejandro Loayza Grisi, despre un cuplu de crescători de lame a cărui existență este grav afectată de secetă. Relația lor cu pământul de care nu vor să se desprindă a făcut furori la Sundance, unde filmul a fost recompensat cu Marele Premiu al Juriului. Din aceeași secțiune a prestigiosului festival ajunge în selecția oficială de la TIFF lungmetrajul Tandrețe/ Gentle (r. László Csuja, Anna Nemes), odiseea unei culturiste capabile să sacrifice totul pentru a obține performanțe. De o premieră absolută la Sundance s-a bucurat și Babysitter, în care un bărbat se aventurează într-un proces terapeutic prin care încearcă să scape de tendințele sale sexiste și misogine. Comedia canadiană marchează întoarcerea cineastei Monia Chokri, premiată în 2019 la Cannes pentru debutul cu La femme de mon frère.

Lista titlurilor care concurează la această ediție pentru Trofeul Transilvania continuă cu Amanți de-o noapte/ The Night Belongs to Lovers (r. Julien Hilmoine), cronica unei idile intense care se va consuma într-o singură noapte, reminiscentă filmului Stockholm, câștigător la una dintre edițiile trecute ale festivalului. Puternic, curajos și captivant, thriller-ul puzzle Execuția/ The Execution marchează debutul regizorului Lado Kvataniya, inspirat de povestea unui criminal în serie din Uniunea Sovietică, care a reușit să evite suspiciunile poliției timp de un deceniu. Ficțiune despre viață/ Feature Film about Life, primul lungmetraj semnat de Dovile Sarutyte, spune cu emoție și tușe de umor negru povestea unei femei copleșite de amintiri atunci când trebuie să se ocupe singură de funeraliile tatălui său.

