1917 a ratat trofeul pentru cel mai bun film al anului, la Premiile Oscar 2020

Filmul „1917”, regizat de Sam Mendes, nu a obținut trofeul de cel mai bun film al anului, însă s-a ales cu 4 distincții pentru imagine, montaj și efecte.

Sam Mendes a realizat o operă de artă cu 1917, film inspirat de poveștile de război ale bunicului său. Înainte de Oscar, 1917 câștigase Globul de Aur pentru cel mai bun film al anului trecut și Globul de Aur pentru regie.

La premiile Oscar 2020 a obținut 10 nominalizări, din care a câștigat 4: cel mai bun montaj de sunet, cel mai bun mixaj de sunet, cele mai bune efecte vizuale și cea mai bună imagine.

„Felul în care 1917 te afundă în ororile războiului e greu de digerat și te menține într-o tensiune puternică deși are extrem de puține elemente imprevizibile. Poți să intuiești destul de ușor direcția în care va curge filmul, dar asta nu schimbă cu mai nimic faptul că e captivant, poetic și meticulos iar nivelul tehnic al producției, deși mai degrabă relevant pentru categoria spectatorilor avizați, îl transformă într-o bravadă artistică care livrează pe toate planurile”, este de părere actorul Alexandru Ion.

1917 - Care este povestea filmului

În aprilie 1917, doi soldați britanici primesc ordinul de a livra un mesaj de o importanță capitală unui regiment aflat în prima linie a frontului. Misiunea lor e considerată sinucigașă, însă miza e una uriașă: mesajul lor ar putea salva viețile a 1.600 de camarazi de arme, aflați în mare primejdie.

1917 - Cine sunt actorii care joacă rolurile principale

Filmul regizat de Sam Mendes ni-i prezintă pe Dean-Charles Chapman (Before I Go To Sleep, Game of Thrones), în rolul caporalului Blake, și pe George MacKay (Captain Fantastic, Peter Pan), în rolul caporalului Schofield. Ei sunt militarii desemnați de superiorul lor să execute misiunea sinucigașă.

Alături de ei mai joacă Daniel Mays, Colin Firth, Pip Carter, Andy Apollo și Andrew Scott.

1917, buget record

Cu un buget de 100 de milioane de dolari, filmul 1917 a generat 123,5 milioane de dolari în SUA. La nivel global, pelicula a strâns puțin peste 254 de milioane de dolari. După câștigarea acestor trofee e de așteptat ca filmul să strângă și mai mulți spectatori în sălile de cinema.

Fotografii: Getty Images