27 mai, ziua în care o parte dintre cinematografe se redeschid! Ce filme pot fi văzute pe marile ecrane

Pe 27 mai 1896, România fremăta cuprinsă de o emoție neobișnuită pricinuită de difuzarea primei proiecții cinematografice pe plaiuri mioritice. Câtă nerăbdare, curiozitate și interes au stârnit aceste noi inovații ce urmau să marcheze de acum înainte viața celor mai mulți dintre noi. Și iată că aproape 125 de ani mai târziu, freamătul revine, emoția crește: nu din cauza unei noi invenții, ci de această dată datorită regăsirii unui vechi prieten drag, marele ecran care revine acum la viață.

Din 27 mai 2021, porțile unuia dintre cei mai importanți jucători de pe piața românească se redeschid pentru toți aceia care au așteptat cu nerăbdare să-și reia locul în fotoliul lor confortabil de cinema, cu o cutie de popcorn în mână și cu inima deschisă pentru a porni în noi aventuri de neuitat.

Multe s-au schimbat în ultimul secol, cum de asemenea și mai multe s-au schimbat în ultimul an. Ceea ce a rămas neschimbat e dorința de a trăi emoții de neegalat în fața marelui ecran. Marile povești au nevoie de spațiu pentru a se desfășura în fața ochilor noștri, oamenii au nevoie de experiențe memorabile care să-i țină cu inima la gura. Entertainment-ul de calitate e întotdeauna apreciat la adevărata lui valoare, cinefilii din întreaga lume sărbătorind prilejul de redescoperi acțiunea, efectele speciale și replicile spumoase, iar Cinema City a mizat și mizează pe cele mai importante trenduri cinematografice, precum IMAX, 4DX sau VIP.

27 de multiplexuri cu 242 de săli de cinema din 20 de orașe își deschid ușile pentru a te primi cu căldură, în timp ce peste 40,000 locuri sunt pregătite pentru a face față entuziasmului nestăvilit al iubitorilor de cinema. Pentru că vizionarea filmelor în sălile de cinema e o experiență care merită trăită împreună alături de membrii aceleiași comunități cinefile, zeci mii de inimi ce bat în același timp, mii de respirații întretăiate de emoție în așteptarea inefabilului.

Nimic nu se compară cu senzația unică pe care o ai atunci când luminile se sting, iar tu ești gata să te pierzi într-o poveste captivantă, strângând la piept o pungă de popcorn sau mâna persoanei cu care mergi la film, adâncit confortabil în fotoliul comod în timp ce sunetele puternice și lumina caldă te învăluie și te poartă într-o nouă lume de neuitat. Sala de cinema este și va fi în continuare cel mai bun mod de a trăi un film la intensitatea potrivită, de a da frâu liber imaginației și de regăsi alături de alți cinefili bucuria împărtășită de a visa. Așa că pregătește-te, următoarea perioadă îți aduce o serie magnifică de noi lansări de filme cu care te poți delecta în deplină siguranță, profitând din plin de cea mai bună experiență cinematografică.

Prima săptămână la film aduce filme premiate, filme fantastice, de comedie si acțiune:

- direct de pe covorul rosu al Premiilor Oscar: NOMADLAND (3 premii Oscar pentru cel mai bun film, cea mai bună actrită, cel mai bun regizor), ANOTHER ROUND (Oscar pentru cel mai bun film străin, cu Mads Mikkelsen) iar, de la Pixar, SOUL (Oscar pentru cea mai bună animație),

- filmul românesc răspunde și el chemării Marelui Ecran aducând în prim plan câstigătorul Ursului de Aur la Berlin, BABARDEALĂ CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC

- Robert de Niro, Morgan Freeman si Tommy Lee Jones se întorc în comedia THE COME BACK TRAIL, Liam Neeson revenind în fortă în filmul de actiune THE MARKSMAN

De 1 iunie, putându-vă bucura din plin de avanpremierele mult asteptate:

- CRUELLA, cu Emma Stone în rolul faimosului personaj negativ din 101 Dalmațieni si

- TOM & JERRY care va cheamă să aniversăm impreună 80 ani de la prima lor aparitie.

Urmează o vară incendiară, plină de surprize, în care vei reîntâlni eroi dragi, vei trăi noi aventuri și vei experimenta emoții de neegalat: FAST & FURIOUS 9, CONJURING 3, A QUIET PLACE 2, BLACK WIDOW, HOTEL TRANSYLVANIA: Transformania sau THE SUICIDE SQUAD fiind doar câteva dintre titlurile anunţate.

foto: PR

