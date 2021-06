A apărut primul trailer al celui mai nou film cu Jean-Claude Van Damme. The Last Mercenary va fi lansat pe 30 iulie

Netflix a lansat recent primul trailer al comediei de acțiune ”The Last Mercenary”, care va fi lansată pe 30 iulie. Cu Jean-Claude Van Damme (60 de ani) în rolul principal, filmul conține multe scene de acțiune, dar și de umor.

”The Last Mercenary” ((Ultimul mercenar), în regia lui David Charhon spune povestea unui fost agent secret, devenit mercenar. Richard Brumère, alias „La Brume” (Jean-Claude Van Damme) este pun în fața celei mai importante misiuni din viața sa, de a-și salva fiul. Acesta este acuzat în mod fals de trafic de arme și droguri de către guvern. Împreună, se vor confrunta cu oficiali corupți și vor contracara planuri mafiote.

Van Damme a fost văzut ultima dată în thrillerul senzațional ”We Die Young” (Prizonierii din cartier) din 2019. Un alt proiect nou al actorului a fost filmul de animație ”Minions: The Rise of Gru”, unde și-a împrumutat vocea pentru personajul cunoscut sub numele de Jean Clawed (Jean Claw).



Sursă foto: Getty Images, Instagram/ jcvd



