Aida Economu (serialul Profu’), despre motivul pentru care nu s-a făcut profesoară: Aș fi fost un eșec total

Aida Economu (33 de ani) joacă în serialul Profu’, de la PRO TV, alături de Andi Vasluianu. Actrița dezvăluie într-un interviu pentru PROTV.RO cum e rolul ei și de ce n-a atras-o meseria de profesor.

Aida Economu este una dintre tinerele actrițe de la noi care nu se mulțumește cu puțin și care îți dă mereu senzația că se pregătește pentru un rol și mai mare. Deși a fost magistrală în Eu când vreau să fluier, fluier, în seria Ai noștri, în Umbre și în serialul Triplusec, Aida Economu a ajuns la maturitatea și ușurința care să-i permită să joace un rol care nu i s-ar potrivi în viața reală.

În serialul Profu’, care ajunge în curând la PRO TV, Aida Economu este Ana Casian, o profesoară de Limba Română fermecată de profu’ Mihai Iacob (Mișu), un bărbat rebel care îi întoarce lumea pe dos.

Te-ai îndrăgostit vreodată de vreun profesor, în liceu, poate în facultate? Dacă da, ce ai făcut în privința asta?

„M-am amorezat de un profesor când eram studentă la Psiholgie. Mi-a făcut bine, că mergeam mai des la cursuri, nu doar la ale lui, ci la toate, în speranța că ne vom intersecta pe holurile facultății, la fumoar sau la cantină. Eram prezentă motivat.”

Aida Economu. FOTO: Felicia Simion

Cum învățai la școală, ce fel de elevă erai?

„Am fost o elevă bună la materiile din profilul pe care mi-l alesesem, cel uman, clasa de filologie. În rest, mă rugam la Dumnezeu și de profesori să-mi dea note de trecere. Eu și științele exacte nu am reușit să ne împrietenim niciodată.”

Cum e profa Aida Economu în serialul Profu’?

„Aida Economu e actrița, profa e Ana Casian și este empatică și implicată. Când am citit scenariile prima dată, am rămas cu senzația că liceul ăsta la care ajunge să predea, Emil Gârleanu, e o școală și pentru ea. Ce-i drept, Mișu (Profu’) devine materia ei preferată la această școală, dar asta e altă discuție…”

De ce nu te-ai făcut profesoară? Care ar fi calitățile care te-ar fi recomadat pentru această meserie?

„Nu am nicio calitate care să mă califice drept un bun pedagog. Am o răbdare educată, nu nativă, și sunt colerică, am fitilul foarte scurt. Ar (aș) fi fost un eșec total.”

De ce actriță? (Da, ai dreptate, de ce nu?)

„Că nu aș fi rezistat nicio zi ca regizoare, deși cred că aș fi fost bună.”

Ce e în neregulă cu sistemul de învățământ din România în acest moment?

„Aș vrea să dau un răspuns deștept și responsabil, dar nu am copii, școala am terminat-o cu mulți ani în urmă, așadar nu sunt expusă în mod direct sistemului. Aș fi ipocrită să-mi dau cu părerea din poveștile care-mi trec pe la urechi.”

Aida Economu și Andi Vasluianu în Profu'. FOTO: PRO TV

Cum e să lucrezi cu Andi Vasluianu în serialul Profu’?

„E prima oară când lucrăm împreună și mă simt extrem de norocoasă să-l am partener. E un actor foarte talentat (dar asta știam deja) și deștept. Iar când talentul vine la pachet cu inteligență și umor, nu poate să iasă decât ceva de calitate.”

Ai origini grecești... De unde vine numele ăsta, Economu?

„Bunicul meu e născut în Grecia, Serres. A venit la 21 de ani în România. De acolo și numele meu.”

Faci economie la ceva în viața de zi cu zi?

„La absolut nimic. Sunt un dezastru la acest capitol.”

Ce face Aida Economu în timpul ei liber? În afară de a poza foooarte sexy pentru Alex Gâlmeanu...

„Ha! Întrebare de 1.000 de puncte! Alex Gâlmeanu este unul dintre cei mai talentați și pertinenți fotografi români. Nu ne-am făcut niciodată un plan detaliat pentru seriile de fotografii pe care le-am făcut împreună. S-au întâmplat. Și sunt departe de a se dori sexy. Puternice, asumate, adevărate, da! Dar nu sexy! Trăim o perioadă care pe mine mă înspăimântă... fete de liceu cu buze injectate și nu numai, femei desfigurate de botox și neîncredere, photoshop folosit în exces, păr fals, unghii false, gene false și tot așa.

În tot contextul ăsta, nuditatea neretușată, mi se pare curajoasă și necesară. Am 33 de ani și sper să am și eu curajul lui Charlotte Rampling, să pozez nud și la 63 de ani. Neoperată, neretușată! Sau să joc la 50 de ani topless, așa cum a făcut-o Coca Bloos în Danaidele lui Purcărete.

Și în timpul ei liber, Aida se ocupă de ea și de casă și de oamenii dragi, de fugit prin lume și de pierdut vremea. E tare bine din când în când să-ți permiți luxul să pierzi vremea.”

Cum se îmbracă Aida Economu? Ce fel de haine ai în dulap, care e stilul tău?

„Stilul meu este unul firesc cu accente melancolice. Am foarte multe haine vintage (‘60, ‘70 și foarte mult ‘80) pe care le combin cu piese basic, cum ar fi o pereche cinstită de blugi Levi’s sau colanți negri.”

