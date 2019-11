Ana Ularu, distribuită într-un serial britanic alături de vedete din Urzeala tronurilor, Bohemian Rhapsody și The Sopranos

Ana Ularu, actrița din România care a avut privilegiul de a juca alături de Keanu Reeves, joacă într-o miniserie în care eroul principal e un soi de James Bond aflat încă în liceu.

Alex Rider este un serial cu 8 episoade inspirat de romanul Point Blanc al lui Anthony Horowitz. Ana Ularu, care joacă rolul Eva Stellenbosh, a fost distribuită în 7 din cele 8 episoade. Deocamdată, minseria are un singur defect: nu se știe când va fi lansată la TV, însă are toate elementele care o pot transforma într-un succes.

Recent, Ana Ularu a distribuit în social media un trailer al seriei, declarându-se mândră că face parte din acest proiect.

Distribuția este completată de tineri actori pe care i-ați mai văzut în filme ori seriale de mare succes. Primul nume care merită menționat este Brenock O’Connor, pe care îl știți din Urzeala tronurilor. Dacă nu vi-l amintiți, vă spunem că e puștiul care l-a înjunghiat pe Jon Snow, alături de alți răzvrătiți din Rondul de Noapte.

Tot în Urzeala tronurilor a jucat și Stephen Dillane (Stannis Baratheon), care în seria Alex Rider apare într-un episod.

John Crawley, din Bohemian Rhapsody, Vicky McClure, din Line of Duty, Ronke Adekoluejo, din Doctor Who, și Marli Siu, din The Sopranos, apar și ei în serialul britanic.

Alex Rider are la bază cele 11 cărți scrise de Anthony Horowitz, dar și filmul Alex Rider: Operation Stormbreaker, lansat în 2006. Miniseria din 2019 spune povestea unui adolescent normal, a cărui viață se schimbă complet după ce află că unchiul său spion a murit într-o misiune secretă, nu într-un accident de mașină cum știa el.

Otto Farrant, care a mai jucat în Război și Pace (2016) și The White Queen (2013), este puștiul Alex Rider care devine spion al MI6 pentru a rezolva cele mai complicate misiuni.

