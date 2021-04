Angelina Jolie, în rolul unei femei curajoase. Primul trailer al filmului ”Those Who Wish Me Dead”

Angelina Jolie ne-a obișnuit deja cu roluri de femei puternice. În cel mai recent film, unde are un rol principal, Angelina are meseria de pompier și se confruntă cu o situație excepțională, într-o zonă sălbatică din Montana.

”Those Who Wish Me Dead”, care va avea premiera în SUA pe 14 mai 2021, prezintă povestea pompierului de elită Hannah Faber (Angelina Jolie), care va duce o luptă pentru supraviețuire, încercând să salveze viața unui băiețel de 12 ani (Finn Little), ambii fiind prinși într-un incendiu de vegetație, provocat de niște infractori.

Angelina Jolie a mai jucat roluri în care a trebuit să dea dovadă de o pregătire fizică bună, pe lângă capacitățile actoricești: ”Lara Croft Tomb Raider” (2003), ”Wanted” (2008) sau ”Salt” (2010).



