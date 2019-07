Au fost anunțate numele a două actrițe celebre care vor juca în "Fast and Furious 9"

După ce a fost anunțat numele celebrului wrestler John Cena că va face parte din super franciza "Fast and Furious", alte două nume mari au fost confirmate.

Este vorba despre actrițele Charlize Theron și Helen Mirren, ce vor juca în Fast and Furious 9. Vin Diesel a făcut anunțul oficial pe contul lui de Instagram

"Țin să vă anunț că vor juca în Fast 9 actrițe care au câștigat premiile Oscar și anume Charlize Theron și Helen Mirren." , a spus Vin Diesel.

Charlize Theron se întoarce în franciza Fast & Furious, după ce a jucat în Fast & Furious 8 (The Fate of Furious 2017) rolul personajului negativ Cipher. Helen Mirren va juca rolul mamei lui Deckard Shaw (Jason Statham). Din distribuție mai fac parte Vin Diesel ( Dominic Toretto) Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Jordana Brewster (Mia Toretto), Tyrese Gibson (Roman Pearce), Ludacris (Tej Parker), Nathalie Emmanuel (Ramsey) sau John Cena.

"The Fate of the Furious" a debutat în anul 2017 și a produs încasări uriașe, aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Fast and Furious 9 va fi lansat pe 22 mai 2020.

Primul Fast and Furious a fost lansat în anul 2001 fiind urmat de alte părți în perioada anilor 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 și 2020. Totuși anul acesta, mai exact în luna august, producătorii vor pregăti un capitol separat de franciza celebră intitulat "Hobbs & Shaw" , ce îi are în prim plan pe actorii Dwayne Jonhson și Jason Statham.

