Avatar: The Way of Water, record de încasări în mai puțin de o săptămână

Avatar: The Way of Water este favorit la titlul de cel mai de succes film din toate timpurile, după încasările record înregistrate în doar cinci zile de proiecții. Filmul lui James Cameron, care continuă povestea din Avatar (2009), este numărul 1 și în România.

Filmul anului în cinematografele din toată lumea a confirmat așteptările criticilor. Avatar: The Way of Water este favorit la titlul de cea mai de succes realizare cinematografică din toate timpurile, după recordul de încasări generate în nici o săptămână de la lansare.

Avatar: The Way of Water s-a lansat oficial la 16 decembrie, inclusiv în România, iar cinefilii au plătit deja bilete de 500 de milioane de dolari.

Cu 137 de milioane de dolari în weekendul de debut, în SUA, și 301 milioane de dolari în restul lumii, Avatar: The Way of Water a depășit performanțele înregistrate de Avatar în 2009.

Jurnaliștii care au văzut deja filmul au reacționat pozitiv după proiecție .

Kate Winslet, care a primit un rol în producția lui James Cameron, a stabilit deja un record greu de egalat .

Ce încasări a avut Avatar: The Way of Water în România

Filmul lui James Cameron este favoritul publicului și în România. Conform Cinemagia, producția este pe locul 1 în topul preferințelor, cu peste 6,3 milioane de lei (1,36 milioane de dolari) încasate în primele trei zile.

Pe locul doi, cu încasări de 417.437 lei, se află filmul de animație Puss in Boots: The Last Wish (Motanul încălțat: Ultima dorință).

Fotografii: Profimediaimages.ro

