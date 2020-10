Borat se întoarce, însă pe micile ecrane. Ce aventuri a pregătit personajul care a oripilat America

Sacha Baron Cohen se întoarce în rolul lui Borat, personajul care a scandalizat mai toată clasa politică de peste Ocean. De data aceasta, aventurile sale sunt accesibile abonaților unei platforme de streaming online.

La 14 ani de la primul film Borat, scandalosul personaj se întoarce cu noi aventuri duse la extrem. Continuarea peliculei din 2006, care a primit numele Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, a fost filmată în mare secret, în perioada pandemiei de coronavirus.

Trailerul, lansat joi peste Ocean, ni-l arată pe Borat întorcându-se în America, însă de data aceasta cu fiica lui adultă, pe care vrea să o cedeze în dar „cuiva apropiat de tronul” SUA.

În rolul fiicei lui Borat (Sandra Jessica Parker Sagdiyev) este Irina Nowak, o actriță de care nici Google nu știe nimic.

În acest film, Sacha Baron Cohen folosește mai multe deghizări pentru a-și induce în eroare publicul. Într-o scenă se costumează în Donald Trump și să buzna la un eveniment la care vicepreședintele american Mike Pence ține un discurs.

„Mike Penis, am adus fata pentru tine”, strigă Borat, făcând referire la fiica sa, pe care vrea să o cupleze cu cineva de rang înalt din conducerea statului.

FOTO: Profimediaimages.ro

Vezi trailerul AICI!

Filmul are premiera la 23 octombrie pe Amazon Prime, iar admiratorii personajului sunt extaziați că au ocazia să-l vadă înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie.

Continuarea filmului din 2006 va aborda și tema pandemiei de coronavirus, judecând după nenumăratele postere în care Borat este costumat doar în măști medicale.

FOTO: Amazon Prime Twitter

Primul film, lansat în 2006, a avut încasări de 262 de milioane de dolari, iar acest lucru se datorează prezenței sale în cinematografe.

Fotografii: Profimediaimages.ro/Getty Images

Vezi și VIDEO: Ferma. În Plus, episodul 12: Primele declarații ale lui Cezar Ouatu, după eliminarea din Ferma