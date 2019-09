Brad Pitt dezvăluie care sunt actorii în fața cărora nu are nicio șansă în lupta pentru roluri

Brad Pitt, care se află în plină campanie de promovare a celui mai nou film al lui – Ad Astra, a recunoscut că-i lipsesc niște atu-uri pentru a concura cu doi actori faimoși.

Brad Pitt marchează o nouă premieră odată cu rolul pe care-l face în Ad Astra, povestea unui astronaut care călătorește la marginea sistemului solar pentru a-și găsi tatăl.

Deși nu a mai jucat în astfel de filme, Brad Pitt spune că niciun actor nu poate interpreta orice rol. Starul american, care nu a câștigat niciun premiu Oscar pentru interpretare în ciuda nenumăratelor nominalizări, a declarat pentru GQ că în ultimii ani s-a gândit bine înainte să accepte un rol.

„A fost întrebarea mea în ultimii 15 ani: Dacă voi face rolul, ce anume pot să aduc din ceea ce altcineva nu poate?”, mărturisește fostul soț al actriței Angelina Jolie.

Brad Pitt a dezvăluit că există o serie de actori cu care, pur și simplu, nu poate concura, deoarece fiecare are ceva ce lui îi lipsește.

„Când mă uit la Bale (Christian Bale – n. red.) și Hardy (Tom Hardy – n. red.), nu pot să fac ceea ce fac ei. Ador să-i privesc. Și nu aș putea intra în pielea acelor personaje”, a spus actorul pentru sursa citată.

Brad Pitt (55 de ani), care juca în fiecare an în 3-4 filme, a avut un an 2019 și mai slab: doar două roluri în decurs de 12 luni. Însă, a compensat cu munca de producător.

Cel mai recent film lansat, One Upon a Time in Hollywood, a fost foarte bine primit la Festivalul de la Cannes, unde a fost distins cu Palm Dog Award.

Ad Astra va ajunge în cinematografele din SUA la 20 septembrie 2019, însă mai sunt în lucru filmele The King și Kajillionaire, care vor fi lansate tot în acest an. Brad Pitt semnează și producția peliculei The Last Black Man in San Francisco.

Fotografii: Getty Images