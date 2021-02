Brad Pitt va juca alături de Sandra Bullock și Lady Gaga într-un film de acțiune

Printre cele mai mari surprize ale anului o reprezintă colaborarea dintre Brad Pitt și Sandra Bullock. Ambii sunt actori consacrați, cu zeci de roluri principale și câștigători de Oscar, dar este pentru prima dată când vor juca împreună într-un film.

La fel de îmbucurătoare pentru fani este și distribuția lui Lady Gaga, care se alătură celor doi actori celebri. În filmul de acțiune ”Bullet Train”, vor mai juca Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Andrew Koji, Masi Oka și Michael Shannon, relatează Deadline.

Scenariul, scris de Zak Olkewicz, are la bază romanul ”Maria Beetle” al autorului japonez Kotaro Isaka. Intriga urmărește cinci asasini care se află la bordul unui tren de mare viteză, în Tokyo, și află că misiunile lor au ceva în comun. Filmările au început în octombrie și au continuat neîntrerupt în ciuda faptului că un membru al echipei a fost testat pozitiv pentru coronavirus.

Anul trecut, Brad Pitt a fost premiat cu Oscar pentru ”Cel mai bun actor în rol secundar”, cu prestația din "Once Upon a Time in Hollywood".

Sursă foto: Getty Images

