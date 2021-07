Cel mai controversat film de la Cannes. O poveste de dragoste gay la mănăstire

Scene de sex în mănăstire. Vise explicite cu Iisus Hristos. O poveste de dragoste lesbiană. Toate acestea se regăsesc în noul film al lui Paul Verhoeven, “Benedetta”.

Recent, în cadrul celei de-a 74-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, a avut premiera filmului “Benedetta”. Cu un subiect extrem de controversat, pelicula a fost extrem de apreciată, fiind aplaudată în picioare timp de câteva minute.

Adaptare relativă a cărții “Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy”, producția o are drept protagonistă pe actrița Virginie Efira, în rolul Benedetta Carlini, o călugăriță franțuzoaică din anii 18000, care crede că este posedată de Iisus Hristos.

Aceasta se îndrăgostește de o altă călugăriță, Bartolomea (Daphne Patakia). Relația lor intimă explicită este marcată de scene de dragoste necenzurte, inclusiv cu o jucărie sexuală sculptată dintr-o figurină de lemn care a înfățișează pe Fecioara Maria.