Cele mai bune filme din 2019! “Marriage Story” și “Once upon a time in Hollywood” sunt pe listă

Anul 2019 este aproape la final, astfel că a venit timpul ca toți criticii de film din lume să realizeze lista celor mai bune filme.

Atât American Film Institute (AFI), cât și Asociația de presă străină de la Hollywood au întocmit deja lista cu cele mai bune filme din 2019, iar nume ca “The Irishman” și “Joker” nu aveau cum să lipsească din top.

Cei de la American Film Institute (AFI) nu au întocmit un top, ci doar au anunțat numele filmelor care, din punctul lor de vedere, au fost cele mai bune din acest an. Pe lista acestora se regăsesc “The Farewell”, “1917”, “Knives Out”, “Litte Women”, “Marriage Story”, “Once upon a time in Hollywood” și “Richard Jewell”.

Cele mai bune filme în 2019

Așa cum era de așteptat, pe lista cu cele mai bune filme în 2019 întocmită de cei care vor acorda Globurile de Aur s-au regăsit nume care au fost foarte mediatizare în acest an. Cele mai multe nominalizări le are “Marriage Story”, iar alte filme în top sunt “The Irishman” și “Once upon a time in Hollywood”.

Pe lista cu cele mai bune filme în 2019 întocmită de Asociația de presă străină de la Hollywood se mai regăsesc “1917”, “Joker”, “The two popes”, “Dolemite is my name”, “Jojo Rabbit” și “Knives Out”.

