Chris Pine, de nerecunoscut în cel mai nou rol! Cum a fost surprins pe platourile de filmare

Chris Pine este unul dintre cei mai sexy actori de la Hollywood. Starul este cunoscut publicului pentru rolurile din „Jack Ryan: Agentul din umbră, „Wonder Woman” sau „Star Trek”.

Pentru cel mai recent rol, actorul în vârstă de 41 de ani a avut parte de o transformare spectaculoasă. Nici cei mai fideli fani nu l-ar fi putut recunoaște dacă l-ar fi văzut pe stradă.

Paparazzii l-au surprins pe Chris Pine pe străzile din Los Angeles, acolo unde filmează pentru pelicula “Poolman”. Acest film marchează debutul regizoral al actorului, potrivit People.

Așa arată Chris Pine pentru rolul din filmul Poolman (foto: Profimedia Images)

Pentru noul rol, Chris are un look neîngrijit, poartă plete și are barbă. Actorul îl interpretează pe Darren Barrenman: “un visător nefericit și un filosof în devenire, care își petrece timpul având grijă de piscina blocului în care locuiește”.

În pelicula care va apărea pe marile ecrane cel mai probabil în 2023 mai joacă Annette Bening și Danny DeVito.