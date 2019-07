Cine e actorul care n-a văzut niciun film Bond, deși a jucat rolul agentului 007

Șapte mari actori au avut privilegiul de a-l interpreta pe agentul 007 James Bond, însă unul dintre ei a mărturisit că nu a văzut niciun film din serie. Nici măcar cel în care a jucat.

Bond 25 este cel mai recent film din seria de mare succes realizată de Eon Productions pentru Metro-Goldwyn-Mayer și Universal Pictures. Titlul e cam nefericit, fiindcă ultimul film Bond, care va fi lansat în cinematografe în aprilie 2020, e de fapt al 27-lea din serie.

În sfârșit, acum vorbeam despre altceva. Mai precis despre singurul actor care l-a jucat pe 007 dar care n-a văzut niciun film din serie.

Australianul George Lazenby (79 de ani), care a jucat în On Her Majesty’s Secret Service (1969), a dezvăluit recent că nu vrut sub nicio formă să vadă filmul la cinema.

George Lazenby. FOTO: Getty Images

„Nu l-am văzut nici pe Daniel Craig în film. De fapt, n-am văzut niciun film din seria Bond. Nu vreau să merg înapoi, vreau să privesc în față”, a spus actorul, conform revistei The Lady.

Starul australian a primit oferta de a juca și în următorul film din serie, Diamonds Are Forever (1971), însă a refuzat. Decizia sa a fost interpretată greșit atunci, toată lumea crezând că el a fost concediat.

„Toată lumea a crezut că am făcut un film Bond și am eșuat. Nu au crezut că pot să mă despart de acest personaj”, a mai spus George Lazenby.

Rolul său a fost preluat de Sean Connery, pe care Lazanby îl înlocuise. Astfel, scoțianul a revenit în serie după o pauză de patru ani.

Sean Connery. FOTO: Getty Images

George Lazenby, idolul femeilor în anii ’70

Actorul australian a recunoscut că rolul agentului 007 i-a adus faimă internațională, dar și un succes nebun la femei. Lazenby mărturisea într-un interviu din 2017, actorul a mărturisit că s-a culcat cu 1.000 de femei după ce a apărut în celebrul film.

Spre deosebire de ceilalți actori Bond, Lazenby prefera să-și facă singur cascadoriile. Australianul mai are un motiv de mândrie, fiind cel mai tânăr actor care l-a jucat vreodată pe agentul 007 (29 de ani).

Cine sunt actorii care l-au jucat pe James Bond

Primul care a fost distribuit în rolul agentului MI6 James Bond a fost Sean Connery, în pelicula Dr. No (1962). Scoțianul a fost urmat de David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig.

Cele mai multe apariții pe marile ecrane în rolul James Bond le au Sean Connery și Roger Moore, fiecare cu câte șapte. Daniel Craig va bifa în 2020 cea de-a cincea sa apariție în rolul lui James Bond.