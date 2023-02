Cine este Michelle Yeoh, actrița care joacă rolul principal în filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023

La cea de-a 80-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, Michelle Yeoh a câștigat la categoria „Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical, pentru rolul din " Everything Everywhere All at Once ". De asemenea, pentru același rol, actrița a fost nominalizată anul acesta la Premiile Oscar. Filmul poate fi văzut văzut, în exclusivitate, pe VOYO