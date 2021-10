Cinefilii au parte de un Halloween de 10... lei

Legendele urbane, pisicile negre, poveștile spuse la foc de tabără sau chiar creaturile înfricoșătoare nu pot concura cu festivalul de Halloween pregătit la cinema în perioada 20 – 31 octombrie.

Horror-ul „Halloween: Noptea Crimelor” în avanpremieră și preț redus de doar 10 lei biletul la cele mai recente filme de groază ale anului sunt doar două dintre motivele pentru care un amator de senzații extreme trebuie să facă cel puțin o vizită la cinema.

Premieră tematică. Din 20 octombrie, Michael Myers readuce coșmarul pe marile ecrane odată cu avanpremiera celui mai nou film din franciza de succes „Halloween”. Dacă inițial filmul explora trauma din trecut a lui Laurie, „Halloween: Noaptea Crimelor” este despre trauma unui întreg oraș. Ce se va întâmpla cu Haddonfield după ce acțiunile lui Myers l-au pus pe hartă? Horror-ul este a douăsprezecea parte din franciză și este una șocant de realistă.

HALLOWEEK cu 10 lei per film. În plus, în perioada 25-31 octombrie cele mai bune filme de groază lansate în 2021 revin în programul Cineplexx la doar 10 lei prețul unui bilet în super promoția săptămânii - Halloweek. Printre titlurile incluse în campanie se numără: „Fără Zgomot 2/ A quiet Place 2”, „Old: Prizonierii timpului”, „Altarul/ The Unholy, „Omul din întuneric 2/ Don’t Breathe 2, „ Scapă, dacă poți 2! Escape Room 2”, „Candyman”, „Casa Nopții/ Night House”, „Familia Addams 2/ Addams Family 2” și „Malignant – Încarnarea răului”.

Caricaturi de Halloween. În cea mai înfricoșătoare zi din lună, duminică - 31 octombrie, va avea loc o sesiune de caricaturi în timp real destinat celor care îndrăgesc filmele horror, în toate locațiile. Un artist talentat va desena pe loc carticaturile spectatorilor într-un mare stil de Halloween, începând cu ora 17:00. Iar asta nu e tot! Cinematografele intră în spiritul sărbătorii cu decoruri tematice, costume și promoționale de luat acasă.