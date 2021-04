Colectiv, de Alexander Nanau, a ratat premiile la Gala Oscar 2021

Fimul românesc a intrat în lumea bună a cinematografiei mondiale la Gala Oscar 2021, după cele două nominalizări din acest an. Însă, Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, nu a câștigat nicio statuetă la cea de-a 93-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film.

Documentarul Colectiv, inspirat din evenimentele tragice din 30 octombrie 2015, a rămas doar cu nominalizările pentru cel mai bun documentar și cel mai bun film documentar la Gala Oscar 2021. Filmul regizat de Alexander Nanau a fost învins de două pelicule internaționale care s-au bucurat de mai multă trecere în rândul juraților.

Ceremonia din acest an a putut fi urmărit LIVE pe Voyo.ro, care a transmis în exclusivitate pentru România gala Oscar 2021.

Colectiv a concurat împotriva unor documentare care au primit aprecieri internaționale: Crip Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher și Time. Câștigătorul a fost My Octopus Teacher.

Documentarul românesc a concurat și la categoria Cel mai bun film străin, alături de Another Round (Denmark), Better Days (Hong Kong), The Man Who Sold His Skin (Tunisia) și Quo Vadis, Aida? (Bosnia and Herzegovina. Câștigător a fost filmul Another Round.





Recompensat cu premiul Academiei Europene de Film la categoria cel mai bun documentar (2020) și cu premiul Criticilor Cercului Criticilor de Film din Londra, Colectiv spune povestea echipei de jurnaliști de la Gazeta Sporturilor care a scos la suprafață corupția din sistemul de sănătate românesc. Ancheta a scos la iveală o serie de sincope în funcționarea instituțiilor statului, considerate vinovate de tragedia din clubul Colectiv.

Este pentru prima dată când un film românesc este nominalizat la două categorii Oscar, după ce începutul anilor ’70 Mihai Viteazul reușise să ajungă pe lista scurtă.

Fotografii: Getty Images

