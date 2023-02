Comedia RAMON a intrat direct pe primul loc în box office-ul din țară! Românii și-au încheiat weekend-ul cu Pavel Bartoș

Un film care a pornit dintr-un vis. O idee care a strâns laolaltă o echipă cu multă energie, pasiune pentru film și un scenariu încărcat de comedie de cea mai bună calitate. RAMON! Primul lung - metraj produs de Pavel Bartoș și regizat de Jesus del Cerro, a făcut ca în ciuda unui weekend încărcat de frig și coduri de ninsoare, oamenii să găsească metoda perfectă de a se relaxa și bucura de timpul liber: să meargă la cinematograf.

”Ideea mi-a venit mie acum vreo cinci ani , a devenit o dorința , apoi un vis si mă bucur că visul meu a devenit și visul lui Jesus, de trei ani de zile muncim la acest vis. Este o bucurie de film, ne dorim tare, tare mult să veniți, să vă bucurați dacă vreți să râdeți o oră jumătate”, spunea Pavel Bartoș în seara lansării.

Și se pare că a avut dreptate! În doar trei zile de la lansare, filmul Ramon a intrat direct pe primul loc în box office-ul românesc, înregistrând cifre aproape duble față de cel de pe locul secund. Cu o distribuție de excepție: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Smiley, Elvira Deatcu, Selly, Alexandru Ion, Carmen Tănase, Iulian Postelnicu, Bogdan Farcaș, Andreea Esca, Ionuț Rusu și mulți alții, filmul este o comedie spumoasă care surprinde o poveste de dragoste încărcată de multe momente de emoție si acțiune, care va răspunde la o întrebare simplă: Ramon e un simplu OM sau super OM?

Energia oamenilor a simțit-o chiar din cinematografe și cel care poartă și rolul de producător, dar și de actor principal, Pavel Bartoș, care a reușit un adevărat maraton prin țară în ultimele 10 zile. După Timișoara, Cluj, Craiova, acesta a ajuns alături de toți colegii din casting și producție în București pentru primele ecranizări. Apoi a pornit iar la drum și a continuat drumurile, ajungând prin Iași, Bacău, Brașov și Ploiești.

”A fost incredibil. Am avut parte de săli pline, de familii care au ales să-și petreacă timpul împreună urmărind un film, de întâlniri cu trei generații din același neam... ce să mai? Sunt un norocos al sorții! Chiar dacă am stat doar pe drumuri, am avut o șansă incredibilă să văd atât de mulți oameni care au zâmbit, s-au destins și care la final și-au făcut vreme să-mi trimită și un mesaj frumos”, declară Pavel după lansarea filmului.

Un om cu inima curată a dat liniștea pe dragostea adevărată. Ce a urmat e complicat... dar toți cei curioși pot afla și de astăzi înainte! Ramon poate fi urmărit în cinematografele din toată țara!

Pavel Bartos alături de regizorul Jesus del Cerro urmează să plece și să se întâlnească cu spectatorii filmului și la Constanta (9 februarie), Focșani (10 februarie), Brăila și Galați (11 februarie), Piatra Neamț (12 februarie), Oradea (14 februarie), Satu Mare (15 februarie), Alba Iulia (16 februarie), Arad (17 februarie), Sibiu (18 februarie) și Miercurea Ciuc (19 februarie)!