Comedia românească cu record de spectatori, la Netflix! Când puteți viziona "5GANG, un altfel de Crăciun"

Netflix a anunțat oferta de filme noi pentru luna aprilie, iar printre acestea se regăsește și comedia românească "5GANG, un altfel de Crăciun", care a avut premiera pe marile ecrane în decembrie 2019.

În luna aprilie, Netflix anunță filme cu licențe, care se vor regăsi în listă, iar printre cele mai cunoscute se află: ”Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid”, ”Breathe”, ”Dr Seuss The Cat in the Hat”, ”Hellboy”, ”In the Line of Fire”, ”Les Miserables”, ”Men in Black” 1,2 și 3, ”The Addams Family”, ”The Karate Kid”, „The Mummy”, ”The Nun”, ”The Story of God with Morgan Freeman: sezonul 3”, dar și comedia românească "5GANG, un altfel de Crăciun".

Filmul, regizat de Matei Dima, a bătut toate recordurile de spectatori înregistrate până în prezent de un film românesc de la intrarea pe piață, din ultimii 24 de ani, fiind vizionat de 146.784 de spectatori, în primul weekend de la lansare.

În weekend-ul lansării 5GANG, a detronat „Star Wars: The Rise of Skywalker”, aflat la a doua săptămână de prezenţă în cinematografe, pe un număr de ecrane de două ori mai mare.

Povestea este relevantă atât pentru cei care îi urmăresc zi de zi pe Selly şi membrii trupei 5GANG, cât şi pentru consumatorii de comedii care îşi doresc să se bucure de o producţie românească autentică. Selly trăieşte o peripeţie neaşteptată creată de faima adusă de fenomenul 5GANG.

Selly, Gami, Pain, Dia şi Mădălin evidenţiază influenţa vlogging-ului în societatea actuală, surprinsă în mai multe scene captivante.

Selly, personajul principal din film, a mulţumit spectatorilor care au dat o şansă filmului de Crăciun, încă din primele zile de la lansarea în cinematografe:

„Tot ce am urmărit cu acest film este să ne îndeplinim un vis de a spune o poveste despre noi şi despre prietenia noastră. Acest rezultat demonstrează încă o dată faptul că suntem o faţă nu numai în online, ci şi în offline, cu o comunitate uriaşă şi foarte implicată în ceea ce facem. Transmit mulţumiri echipei şi tuturor celor care şi-au rupt din timp pentru a vedea 5GANG: Un altfel de Crăciun.

Este un proiect în care am investit nu doar timp, ci şi emoţii şi sentimente. Faptul că atât de mulţi oameni au venit să-l vadă ne face foarte fericiţi şi ne motivează să muncim mai mult şi să facem lucruri şi mai mari în 2020.”, a transmis Selly.

