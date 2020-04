"Corona: frica este un virus", primul film despre coronavirus. Când va fi lansat

"Corona: frica este un virus", este titlul primulului film despre coronavirus. Acesta ar trebui să apară la sfărșitul lunii aprilie.

"Corona: frica este un virus", primul film despre coronavirus realizat de către Mostafa Keshvari, un regizor de origine canadiană, ar trebui să apară la sfărșitul acestei luni. Poate pare surprinzător, însă, întreaga acțiune a filmului are loc într-un lift.



Șapte persoane râmân captive după ce liftul se blochează.Toată situația iese de sub control în momentul în care o femeie începe să strănute în mod repetat și ceilalți își dau seam că poate fi infectată cu coronavirus.

Regizorul filmului, Mostafa Keshvari, a declarat, într-un interviu pentru postul BBC, ce l-a determinat să facă acest film: Ideea mi-a venit la începutul lunii ianuarie, când încă mai era cunoscut drept «virusul din China» sau virusul din Wuhan. Mă aflam într-un lift și citeam în ziar despre acest virus. Atunci mi-am zis că trebuie să fac un film într-un lift. Nu ştiam că va căpăta asemenea amploare. Am făcut filmul… Am terminat la mijlocul lui februarie. De Ziua Îndrăgostiţilor am avut ultima filmare. Este mai mult despre xenofobie decât despre virus. Filmul va ajuta publicul să perceapă altfel lumea din jur. Sper că ne va ajuta să fim mai uniţi".

