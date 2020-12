Cum arată fratele lui Kevin din „Singur acasă” la 30 de ani de la apariția filmului. Buzz e schimbat total

În anul 1990, întreaga planetă era cuprinsă de fenomenul „Singur acasă”, film care face audiențe record și în zilele noastre.

Povestea lui Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin, care era uitat acasă de familia lui, în timp ce toate rudele plecau la Paris, a fost difuzată din nou de PRO TV, pe 5 decembrie 2020, iar peste 2,2 milioane de români au fost cu ochii pe celebrul film.

În „Singur acasă”, Kevin este terorizat de Buzz, fratele lui mai mare, rol interpretat de actorul Devin Ratray, care în prezent are 43 de ani și locuiește în New York. Dacă în celebrul film din 1990 Buzz era doar un adolescent roșcat, acum Devin Ratray este de nerecunoscut: are un început de chelie și și-a lăsat barbă!

Primul film din seria „Singur acasă” a fost difuzat sâmbătă, 5 decembrie 2020, de la ora 20:00, iar următorul film, „Singur acasă: Pierdut în New York”, va fi pe 12 decembrie 2020, tot de la ora 20:00. „Singur acasă 3”, cu Alex D. Linz în rol principal, va fi difuzat pe 19 decembrie 2020, de la aceeași oră, 20:00.

foto: Profimedia Images; Instagram Devin Ratray

