De ce este atât de lăudat „Everything Everywhere All at Once”, filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023

„Everything Everywhere All at Once” este filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar anul acesta, mai exact 11. Diponibila în exclusivitate pe VOYO , pelicula este lăudată atât de criticii din lumea cinematografiei, cât și de spectatorii care au avut ocazia să-l urmărească. Iată de ce „Everything Everywhere All at Once” este atât de lăudat!

Everything Everywhere All at Once spune povestea lui Evelyn Wang (Yeoh), o americancă de origine chineză care conduce o spălătorie falimentară împreună cu soțul ei, Waymond (Quan). Afacerea este auditată de Fisc, ceea provoacă tensiuni crescânde în ajunul Anului Nou chinezesc. În plus, tatăl ei, Gong Gong (Hong), tocmai a sosit din China și locuiește cu ei.

Filmul SF de comedie și aventură capătă note interesante când personajul principal, interpretat de actrița Michelle Yeoh sare prin multiversuri, descoperind versiuni diferite ale sale și vieți pe care ar fi putut să le trăiască.

Iată trei motive pentru care "Everything Everywhere All at Once" este un film atât de lăudat și apreciat:

Nu mai există filme similare

La prima vedere pare un film obișnuit despre o familie de imigranți aflată în America, care se luptă cu dificultățile unei afaceri în prag de faliment, însă este mai mult decât atât. Dacă vei întreba pe cineva despre ce este "Everything Everywhere All at Once", probabil îți va raspunde că "habar nu am cum să-l descriu". Caracterizat ca fiind un film de comediu, aventură, arte marțiale și SF, pelicula, aflată în regia lui Daniel Kwan și Daniel Scheinert, aduce publicului explozii de culoare, semnificații ascunse, povești inedite, precum și actori excepționali ca Michelle Yeoh sau Jamie Lee Curtis.

Există acest element profund legat de familie care există în cadrul poveștilor din multiversurile în care sare personajul principal. Dar apoi, este și o poveste despre întreaga natură a existenței, precum și o poveste existențială despre ce înseamnă să îmbătrânești și să privești înapoi la ceea ce ar fi putut fi. În același timp, elementul de bizar apare când totul este învăluit într-o narațiune care include, de asemenea, oameni cu hot-dog în loc de mâini, bucătari ratoni în bucătării hibachi sau personaje care execută în mod spontan lovituri de arte marțiale.

Aduce în discuție conflictul dinte cultură și propria sexualitate

"Everything Everywhere" are o distribuție preponderent asiatică, printre care se numără Michelle Yeoh și James Hong. Astfel, pelicula redă experiența imigranților asiatici, cum ar fi relația lui Wang cu tatăl ei și trauma intergenerațională cu care se confruntă. O mare parte din această traumă implică relația dintre părinte și copil. Acest lucru iese la suprafață atunci când fiica lui Wang, Joy, vrea să o prezinte pe iubita ei bunicului ei. Dar Wang, îngrijorată de cum ar reacționa tatăl ei, vrea să nu-i dezvăluie homosexualitatea fiicei sale.

Atinge o coardă sensibilă

Pe lângă intriga deosebită, aspectele tehnice și jocul actoricesc, filmul atinge și o coardă sensibilă printre spectatori, datorită meditațiilor asupra nihilismului și optimismului. Într-un multivers rece și nepăsător, în care nimic nu contează, filmul aduce un argument în favoarea bunătății, încât, la finalul filmului, vei privi lumea, și negativismul care ne înconjoară în mod involuntar, altfel.