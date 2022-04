Din 5 mai il reîntâlnim pe Doctor Strange în Multiversul Nebuniei! Biletele s-au pus deja în vânzare

Călătoria Marvel în multi-univers avansează, iar din data de 5 mai fanii vor viziona în avanpremieră, doar la cinema filmul „Doctor Strange în Multiversul Nebuniei” ca parte a fazei a patra a MCU.

Producția, anunțată prima dată la evenimentul Comic Con în anul 2019, mai are șapte zile până la lansare și biletele s-au pus în vânzare online la toate cinematografele din România.

Cel de-al 28 – lea film din Universul cinematografic Marvel este regizat de Sam Raimi și îi are în distribuție pe Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor Elizabeth Olsen, Benedict Wong , Xochitl Gomez, Sheila Atim, Adam Hugil, Michael Stühlbarg și Rachel McAdams.

„Doctor Strange în Multiversul Nebuniei” va fi cel mai imprevizibil film Marvel de până acum, neștiind la cine sau la ce anume să te aștepți. Cinefilii vor descoperi în premieră multiuniversul uluitor, un concept puțin exploatat și care va oferi răsturnări de situație spectaculoase, suspans, posibilități infinite și senzații înfricoșătoare, unde realitatea se dă peste cap.

Cei familiarizați cu filmele lui Raimi știu că acestuia îi place să împingă limitele, folosind diferite tehnici de filmare pentru un efect de tip "comics" și artistic. Fan devotat al albumelor de benzi desenate, Raimi este foarte atent la modul în care folosește camera, prim-planurile sale sunt extreme, unghiurile înclinate, parcă imitând benzile desenate.

Distribuit de Forum Film, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness / Doctor Strange în Multiversul Nebuniei” va avea în cinematografele din România avanpremiera pe data de 5 mai și premiera pe 6 mai 2022 în formatele 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX si Dolby Atmos.