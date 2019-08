Disney a anunțat un remake al filmului ”Home Alone”. Reacția lui Macaulay Culkin este genială

Recent, compania Disney a anunțat că plănuiește să facă remake-uri după o serie de filme de succes, inclusiv după celebra comedie ”Home Alone”.

La aflarea știrii, actorul Macaulay Culkin, care a avut rolul principal în două dintre cele trei filme ale francizei ”Home Alone”, a hotărât să-și exprime sentimentele față de anunțul companiei Disney.

Acesta s-a pozat în fața televizorului, cu laptopul în brațe, o farfurie cu niște resturi de mâncare în mână și burta umflată exagerat. Look-ul amuzant a fost completat de bentița albă care îi ține pletele blonde.

”Așa ar arăta un Home Alone la zi”, a glumit el în comentariul care însoțește poza.

Pentru a sublinia ideea, Culkin a purtat un maieu alb, neîncăpător, sub o cămașă descheiată la nasturi, care i-a scos la vedere abdomenul.

Lângă actor, pe canapea, se află încă două cutii cu mâncare, aproape goale.

Vestea că filmul ”Singur acasă” va avea un remake a stârnit indignarea unor fani, care s-au grăbit să solicite companiei de producție să lase filmul clasic în pace.

”Când credeam că nu mai pot să îndur alte vești anul acesta, tocmai am aflat că Disney vrea să facă un remake după Home Alone”, a menționat un utilizator Twitter.

Altul a fost scurt și la obiect: ”De ce să distrugi un film clasic?!”.

Pe lângă ”Home Alone”, Bob Iger, CEO-ul Disney, a dezvăluit că filme precum ”Night At The Museum”, ”Diary Off A Wimpy Kid” și ”Cheaper By The Dozen” vor fi ”reimaginate pentru noua generație”, pentru noul serviciul online Disney+.

La vederea fotografiei, unul dintre fanii lui Macaulay Culkin i-au sugerat acestuia să se întoarcă în celebrul film, pentru a juca rolul tatălui.

