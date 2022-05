Disney a dezvăluit data la care apare în România trailerul „Avatar: The Way of Water”

James Cameron va aduce fanii înapoi la seria „Avatar” în curând. Disney a confirmat în cadrul evenimentul Cinema Con 2022, organizat la Las Vegas, continuarea seriei „Avatar” și a prezentat vizitatorilor și primul teaser al filmului „Avatar: The Way of Water”.

Echipa filmului va lansa și primul trailer exclusiv în cinematografe, fanii având posibilitatea să descopere primele imagini din „Avatar: The Way of Water” înainte de vizionarea blockbuster-ului „Doctor Strange în Multiversul Nebuniei”, care poate fi vizionat pe marile ecrane, in avanpremiera, din data de 5 mai 2022.

Până acum, fanii știu puține despre continuarea seriei „Avatar”, dar se așteaptă ca acest prim trailer să clarifice orice confuzie. Regizorul James Cameron și echipa sa au confirmat că filmul va avea loc la câțiva ani după primul și vor petrece timp explorând oceanele Pandorei. Filmul „Avatar: The Way of Water” va fi lansat în data de 16 decembrie 2022.

Acțiunea se petrece la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film și spune povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), necazurile care îi urmăresc, sacrificiile pe care le fac pentru a fi în siguranță, obstacolele pe care le întâmpină pentru a rămâne în viață și tragediile pe care le îndură.

Regizat de James Cameron și produs de Cameron și Jon Landau, filmul îi are în distribuție pe Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi și Kate Winslet.

Pentru a trezi interesul publicului, studioul va relansa „Avatar” în cinematografe pe 23 septembrie 2022.

