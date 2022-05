Doctor Strange, o nouă incursiune cinematografică în infinitele realităţi ale Multiversului

Noul film „Doctor Strange in the Multiverse of Madness / Doctor Strange în Multiversul Nebuniei” produs de Marvel Studios demarează în forță, limitele Multiversului fiind împinse acum mai mult ca oricând. Fanii vor porni într-o călătorie multidimensionala cu Doctor Strange, care, cu ajutorul aliaților mistici, atât cei vechi, cât și unii noi, va străbate realitățile alternative, periculoase și captivante ale Multiversului pentru a se confrunta cu un nou adversar necunoscut.

Noua producție din seria Doctor Strange îi are în distribuție pe Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor Elizabeth Olsen, Benedict Wong , Xochitl Gomez, Sheila Atim, Adam Hugil, Michael Stühlbarg și Rachel McAdams.

Filmul este regizat de Sam Raimi, iar Kevin Feige este producător. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson și Jamie Christopher sunt producători executivi, iar Mitch Bell și Richie Palmer sunt coproducători. Scenariul noului film este semnat de Michael Waldron, cunoscut ca scenarist principal și producător executiv al seriei „Loki” realizată de Marvel Studios pentru Disney+.

Bine ați (re)venit în Multivers!

În iulie 1963, Doctor Strange și-a făcut prima apariție publică odată cu volumul Marvel Comic „Strange Tales”, numărul 110, purtând semnătura artistului Steve Ditko și a scriitorului Stan Lee. A durat 53 de ani până când cel supranumit Maestrul Artelor Mistice să ajungă supererou în Universul Cinematografic Marvel (MCU), debutul lui pe marele ecran având loc în filmul din 2016 intitulat „Doctor Strange”.

Ca o notă picantă a noii producții, Raimi nu se află la primul film cu supereroi. A regizat și produs „Darkman” în 1990 și trilogia originală „Spider-Man”. Așadar, ce îl aduce acum înapoi genul de filme cu supereroi aproape 15 ani mai târziu?

„Când Kevin Feige a anunțat că vrea să introducă elemente de groază în «Doctor Strange», mi s-a părut super interesant”, explică Raimi. „Groaza și suspansul au fost întotdeauna aspecte distractive pentru mine. Unul dintre motivele pentru care sunt interesat de Doctor Strange ca personaj este faptul că e un magician. În tinerețe și eu am fost magician la petrecerile de copii și la nunți. Mi-a plăcut dintotdeauna să creez iluzii, astfel că, pentru mine, un supererou care este iluzionist și magician prezintă un interes deosebit”, explică Raimi.

Coproducătorul Richie Palmer dezvăluie ce îl așteaptă pe Doctor Strange acum că a ajuns în mâinile lui Sam Raimi: „Dintotdeauna am vrut să facem cel mai înfricoșător și mai palpitant film al Studiourilor Marvel. Ne-am dorit chiar să ne îndeplinim această dorință, iar Sam Raimi este, cu siguranță, stăpânul macabrului. El este cel mai potrivit pentru asta. Pur și simplu nu aveam idee cât de nebunesc va deveni totul în noul film!”

Oferind un indiciu despre ceea ce urmează, Raimi spune: „Primul film cu Doctor Strange a deschis cu adevărat mințile oamenilor, iar în acest nou film vom merge chiar mai departe, într-o călătorie prin diferite realități din Multivers.”

Multiversul despre care vorbește Raimi este practic un infinit de universuri paralele, fiecare univers găzduind tot ceea ce există deja, dar într-o realitate diferită. Imaginați-vă multe versiuni diferite ale voastre trăind în versiuni diferite ale realității pe care o cunoașteți, ducând vieți diferite cu rezultate și efecte diferite. Cam așa este infatisat Multiversul.

Acum, odată cu apariția lui America Chavez, care are puterea de a trece în universuri diferite, posibilitățile au crescut exponential oferindu-le producătorilor un pașaport pentru a explora Multiversul într-un mod complet nou. Iar cu această putere vin tot felul de noi oportunități.

„În anterioarele filme marca Marvel am sugerat ideea de Multivers, ideea că în Multivers există orice versiune posibilă a lumii noastre”, spune producătorul executiv Eric Hauserman Carroll. „În acest nou film Stephen Strange ne deschide larg Multiversul.”

Doctor Strange versus Doctor Strange

Benedict Cumberbatch revine ca Doctor Strange, a cărui nouă aventură în Multivers îl poartă într-o călătorie de autocunoaștere. După cum explică Cumberbatch, „Strange vede, prin experiența sa în Multivers și prin diferitele versiuni ale lui în Multivers, cât de multe tipare de comportament poartă cu sine. E ca un fel de amprentă, o identificare a cine este doctorul Stephen Strange în fiecare univers și care sunt pericolele acelui personaj. Va fi el eroul dușmanului său sau dușmanul eroului său? Cine este Doctor Strange în Multivers? El se confruntă literalmente cu diferite versiuni ale sale pentru a-și da seama cine este de fapt.”

Elizabeth Olsen o interpretează pe Wanda din 2014, când și-a făcut prima apariție în „Captain America: The Winter Soldier”. Pentru Olsen, șansa de a regăsi personajul și de a-l explora mai profund a fost o „oportunitate incredibilă”. „Cred că motivul pentru care mi-a plăcut foarte mult Wanda de la început este faptul că ea e foarte fermă în convingerile ei. Pur și simplu nu se aliniază cu ceilalți, ci are propriile idei și recunoaște când face greșeli”, spune Olsen.

America Chavez este intepretată de Xochitl Gomez, în vârstă de numai 16 ani. „Mi-a plăcut cum au plasat-o pe America în film, mai ales că ea are această abilitate uimitoare de a călători pe Multivers”, spune Gomez, comentând despre apariția ei în distribuție: „Nimic nu e forțat. Pur și simplu s-au aranjat lucrurile.”

Benedict Wong este încântat să-l readucă pe marele ecran pe Sorcerer Supreme. „Nu aveam idee ce urma să i se întâmple lui Wong”, spune actorul. „A început ca bibliotecar, citind tot felul de cărți despre artele mistice. Și acum că a devenit Vrăjitorul Suprem, există un nivel atât de mare de responsabilitate în ceea ce privește modul în care își pregătește discipolii.”

Rachel McAdams o joacă din nou pe Christine, fosta pasiune a Doctorului Strange. „Este un cadou să te întorci la același personaj, mai ales când nu te aștepți”, spune McAdams. „Este ca o reuniune cu un vechi prieten.”