Duffy a cerut retragerea filmului 365 DNI. „Asta nu e definiția divertismentului”

Cântăreața galeză Duffy a trimis oficialilor Netflix o scrisoare oficială, în care își motivează cererea ieșită din comun. Artista consideră că filmul polonex 365 DNI e periculos și nu are nicio legătură cu divertismentul.

Scrisoarea-protest a cântăreței Duffy, care circulă în mediul online, câștigă din ce în ce mai mulți adepți. Artista e de părere că Netflix trebuie să scoată din grilă controversata peliculă, deoarece „glorifică traficul de carne vie, răpirea și violul”.

Lansat la începutul acestei veri, pe populara platformă de streaming, filmul 365 DNI a fost deja considerat „mai bun” decât Fifty Shades of Grey datorită scenelor de sex necenzurate. Însă, mai necenzurat nu înseamnă neapărat mai bun, au comentat unii cinefili.

Duffy susține că filmul este scandalos și nu transmite un mesaj potrivit în societate.

„365 DNI glorifică realitatea brutală a traficului de carne vie, răpirea și violul. Ăsta n-ar trebui să fie tipul de divertisment al nimănui, nici măcar să fie descris în așa fel ori comercializat în această manieră (…) Nu-mi pot imagina că Netflix ar putea trece cu vederea cât de neglijent, de insensibil și periculos e acest lucru. Recent, a determinat chiar unele femei tinere să-i ceară, jovial, lui Michele Morrone, actorul principal din film, să le răpească”, a scris artista, conform deadline.com.

Reacția artistei galeze nu este întâmplătoare. La sfârșitul anului 2009, Duffy s-a retras din muzică fără să dea pre multe detalii despre motivul acestei mișcări. Recent a revenit și a povestit că în acea perioadă a fost răpită, ținută captivă câteva zile și violateăde un individ necunoscut.

„Adevărul este, și vă rog să mă credeți că acum sunt OK și în siguranță, că am fost violată și drogată și ținută captivă pentru câteva zile. Bineînțeles că am supraviețuit. Recuperarea a necesitat timp. Dar acum pot să spun, după mii și mii de zile în care mi-am promis că vreau să simt din nou lumina soarelui în inima mea, că soarele strălucește din nou”, a povestit Duffy la începutul acestui an.

Ea a explicat că experiența sa de viață ar putea fi un exemplu în legătură cu modul în care îi influențează pe oameni ceea ce văd la televizor.

