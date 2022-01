Dwayne Johnson și Vin Diesel, relație tensionată din cauza Fast and Furious 10. Ce l-a deranjat pe The Rock

Au făcut echipă bună în seria de mare succes Fast and Furious, însă relația lor s-a răcit din cauza unor declarații tulburătoare. Dwayne Johnson a explicat ce l-a deranjat la Vin Diesel.

Vin Diesel va reveni pe marile ecrane, în 2023, cu Fast and Furious 10, însă debutul filmărilor este precedat de un scandal între starurile seriei. Dwayne Johnson a fost deranjat de unele declarații ale colegului de platou, pe care le-a catalogat „manipulatoare”.

The Rock a reacționat într-un interviu acordat CNN, unde a dezvăluit cum a ajuns în conflict cu Vin Disel.

Totul a pornit de la o postare publică a lui Vin Diesel, din noiembrie 2021, în care acesta l-a invitat pe Johnson să se alăture distribuției viitorului film din seria Fast & Furious.

The Rock a fost deranjat de această postare, în care Diesel a pomenit de copiii săi, care îl văd pe Dwayne Johnson ca pe un „unchi”, și de promisiunea făcută lui Paul Walker de a continua franciza.

„Am fost foarte surprins de postarea recentă a lui Vin. În iunie trecut, când Vin și cu mine ne-am conectat de fapt, nu prin rețelele sociale, i-am spus direct - și în privat - că nu mă voi întoarce la franciză. Am fost ferm, dar cordial și am spus că voi sprijini întotdeauna distribuția și că voi contribui ca franciza să aibă succes, dar că nu e nicio șansă să mă întorc”, a spus The Rock.

El a fost deranjat de faptul că Vin Diesel a încercat să pună presiune pe el, în public, și să-l înduplece făcând apel la sentimentele pe care le are față de copiii săi și Paul Walker.

„Postarea publică recentă a lui Vin a fost un exemplu al manipulării sale. Nu mi-a plăcut că a pomenit de copii și de moartea lui Paul Walker. Nu-i implica! Am vorbit cu luni în urmă despre asta și am ajuns la o înțelegere clară”, a spus, ferm, Dwayne Johnson.

Dwayne Johnson în seria Fast and Furious

Dwayne Johnson a debutat în filmul Fast 5 din franciza Fast and Furious, în rolul agentului Lucas Hobbs. El a bifat apariții și în Fast & Furious 6, Furious 7, The Fate and the Furious și Hobbs and Shaw.

Conform lui Vin Diesel, Fast and Furious 10 și Fast and Furious 11 vor fi filmate împreună, din ianuarie 2022, ca o unică producție în două episoade.

