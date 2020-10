Ellen Pompeo a dezvăluit când va renunța la Anatomia lui Grey. „Acest an ar putea fi ultimul”

Orice poveste frumoasă are un sfârșit, iar 2020 este anul în care „Anatomia lui Grey” ar putea ajunge la ultimul capitol. Actrița Ellen Pompeo a dezvăluit că nu mai are contract cu producătorii serialului.

Ellen Pompeo, care i-a dat viață medicului Meredith Grey în ultimii 15 ani, și-a anunțat fanii că sezonul 17, care debutează luna viitoare la ABC, are șanse mari să fie ultimul. Reprezentanții postului tv declarau încă din 2018 că vor să continue povestea, dar că fără Ellen Pompeo nu văd rostul continuării serialului.

Într-un interviu acordat revistei Variety, actrița de 50 de ani a declarat că șansele de a renunța la continuarea poveștii sunt extrem de mari.

„Mereu mă lupt ca serialul să fie cât de bun se poate. Ca producător, simt că am permisiunea de a face asta. Adică, acesta este ultimul meu an de contract. Nu știu dacă va fi ultimul an. Dar este foarte posibil să fie”, a mărturisit actrița.

Ellen Pompeo, care joacă în serial din 2005, a declarat anterior că a spus cam toate poveștile care trebuiau spuse și că vrea să se dedice și altor proiecte.

„Simt cu adevărat că am cam spus toate poveștile care le puteam spune. Sunt foarte încântată să fac niște lucruri noi, e timpul să le mai combin. Sunt încântată de cariera mea de producător și cu siguranță îmi doresc o schimbare”, declara actrița în 2018 pentru Entertainment Weekly.

Ellen Pompeo, record de longevitate cu Meredith Grey



Ellen Pompeo este printre puținii actori care au rămas 17 sezoane în serial, dintre cei care au început Anatomia lui Grey în 2005. Patrick Dempsey și Sandra Oh au părăsit platoul de filmare cu ani în urmă, singurele care au rămas să țină steagul sus fiind Ellen Pompeo și Shonda Rhimes, creatoarea serialului.

Anatomia lui Grey este, azi, cel mai longeviv serial din categoria Medical drama. Următorul sezon, al 17-lea, va ajunge pe micile ecrane la 12 noiembrie și va trata problema pandemiei de coronavirus.

Într-o postare pe Instagram, Ellen Pompeo a dedicat acest sezon „tuturor celor care au murit și tuturor celor care, prin grația lui Dumnezeu, mai rezistați”.

