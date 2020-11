Fanii ”The Crown”, convinși ducesa Kate Middleton apare alături de prințesa Diana în serial

Sezonul 4 al serialului ”The Crown” și-a uimit telespectatorii, unii dintre aceștia fiind convinși că au văzut-o pe Ducesa de Cambridge aplaudând-o pe Prințesa Diana din mulțime.

În cel de-al șaselea episod al serialului, Diana (Emma Corrin) și Charles (Josh O’Connor) sunt înfățișați în timpul turneului lor prin Australia. Pe când aceștia salută mulțimea de admiratori, o tânără cu părul șaten și un cardigan galben poate fi văzută în timp ce face cu mâna cuplului.

Femeia dă apoi mâna cu Diana, care poartă un costum roz intensă și interacționează cu locuitorii din Brisbane. În mod surprinzător, admiratoare seamănă ca două picături de apă cu Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, care în momentul înfățișat în serial avea doar un an.

