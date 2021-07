Fiica lui Bruce Lee, un nou atac la Tarantino: „M-am săturat de bărbaţii aştia albi de la Hollywood”

Filmul „Once Upon a Time in Hollywood”, care a câștigat două premii Oscar, a fost ținta mai multor atacuri în ultimul an, inclusiv din partea fiice lui Bruce Lee.

Citește și Laurențiu Reghecampf, reacție după interviul dat de Anamaria Prodan

Shannon Lee s-a arătat deranjată, în primul rând, de faptul că, în film, tatăl ei (interpretat de actorul Mike Moh), este bătut de Cliff Booth (interpretat de Brad Pitt).

„Dacă Cliff ar fi luptat cu Bruce Lee într-o competiție de arte marțiale găzduită de Madison Square Garden, n-ar fi avut nicio șansă. Dar, ca ucigaș care a omorât oameni în junglă, i-ar face felul”, a spus Quentin Tarantino în urmă cu mai mult timp.

Acum, el a revenit asupra subiectului și a avut un nou mesaj pentru cei care îl critică: „O înțeleg pe fiica lui că are o problemă cu filmul, doar este tatăl ei. Înțeleg asta. Dar ceilalți?”.

Deranjată de noile afirmații ale lui Quentin Tarantino, Shannon Lee a lansat un atac dur asupra acestuia: „Sunt atât de sătulă ca aceşti bărbaţi albi de la Hollywood să-şi dea cu părerea în legătură cu cine este Bruce Lee. M-am săturat să aud de la bărbaţii albi de la Hollywood că ar fi fost arogant şi un tip dificil când nu au nicio idee şi nu-şi pot închipui ce i-ar fi trebuit unui chinez ca să obţină de lucru la Hollywood-ul anilor '60 şi '70, un chinez cu, Doamne fereşte, accent sau cum era pentru el să-şi exprime o părere despre un cadru ca străin perceput şi persoană de culoare. M-am săturat de bărbaţii albi de la Hollywood care îi confundă încrederea, pasiunea şi îndemânarea cu fala şi, prin urmare, consideră că este necesar să-l marginalizeze pe el şi contribuţiile sale. M-am săturat ca bărbaţii albi de la Hollywood să găsească prea greu de crezut că Bruce Lee ar fi putut fi cu adevărat bun în ceea ce făcea şi poate chiar a ştiut să o facă mai bine decât ei”.

foto: Getty Images

Vezi și: Genul programului: fotbal! EURO 2020 se vede la PRO TV și pe VOYO