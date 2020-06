E cel mai criticat, dar și cel mai urmărit film erotic al momentului. De ce scenele din "365 DNI" par a fi atât de reale

Filmul "365 DNI" (365 Days) domină topurile platformei Netflix. Atât în România, cât și în celelalte state în care a fost lansat, a ocupat prima poziție, surclasând producții cu pretenții precum "Snowpiercer".

Scenariul filmului "365 DNI" este bazat pe trilogia Blankăi Lipińska și se pare că producătorii au început deja filmările pentru partea a doua a filmului. Dacă aceștia urmează aceeași linie narativă, sequel-ul se va numi "Ten Dzien" (This Day), scriu cei de la justjared.com. Ultima carte a seriei este intitulată "Kolejne 365 DNI" (Another 365 Days).

Așa cum era poate de așteptat, producția poloneză a fost rapid comparată cu "Fifty Shades of Grey" și asta datorită numeroaselor scene erotice pe care le conține.

Filmul "365 DNI" îi are în rolurile principale pe Michele Morrone și Anna Maria Sieklucka. Producția urmărește povestea lui Massimo Torricelli, un cap al mafiei siciliene, și a Laurei Bieil, un director de vânzări de succes.

Massimo o răpește pe Laura și îi dă ragaz un an pentru ca aceasta să se îndrăgostească de el.



Sursa FOTO: Netflix

Bartek Cierlica, directorulul de imagine al filmului "365 DNI", a povestit pentru Variety cum au fost gândite și filmate scenele fierbinți.

"Fiecare scenă de sex din film este diferită. Relația dintre personaje evoluează. Debutează cu teama de necunoscut și tentația. Evoluează la sex și BDSM și se transformă apoi în dragoste", a declarat acesta.

Ideea principală a fost construirea unei tensiuni crescânde intre cele două personaje încă din primele clipe în care s-au întâlnit.

"Ne-am dorit ca telespectatorii să fie parte din jocul seducției pus în scenă de Laura. Să descopere sexualitatea și senzualitatea personajului feminin pe măsură ce relația cu Massimo se dezvoltă", a mai adăugat Bartek Cierlica.

În plus, producătorul spune că și-a dorit să le ofere actorilor libertate, iar camerele de filmat să fie cât mai puțin vizibile.

"Scenele au fost foarte, foarte lungi. Am încercat să creăm o atmosferă intimă pentru actori și am redus numărul de oameni prezenți în platou. Ne-am dorit ca scenele de sex să fie autentice, telespectatori să poată auzi șoaptele, respirația sacadată, am vrut să surprindem pasiunea. Am mizat pe naturalețe, autenticitate și nu am vrut să trecem granița spre pornografie", a completat acesta.

Așa cum era de așteptat, producția "365 DNI" a împărțit publicul în două: în timp ce unii l-au urmărit de amuzament și curiozate, susținând că scenele intime din film sunt mult prea grafice pentru gustul lor, alții s-au declarat fascinați de cei doi protagoniști, Massimo Torricelli (Michele Morrone) și Laura Biel (Anna Maria Sieklucka).