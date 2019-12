Dacă ai plănuit o seară romantică alături de iubit, pregătește popcornul, o sticlă de vin și alege unul dintre filmele de mai jos. Iată o listă de filme romantice de văzut cu iubitul din care să te inspiri:

Filme romantice de văzut cu iubitul: The Notebook

The Notebook este un film romantic pe care orice cuplu trebuie să îl vadă împreună. O adaptare reușită a romanului lui Nicholas Sparks, The Notebook este o poveste de dragoste cu accente dramatice, cu Ryan Gosling și Rachel McAdams în rolurile principale. Allie și Noah, cele două personaje principale, se îndrăgostesc, însă familia ei nu este de acord cu relația lor. Urmărește un film plin de emoție și vezi dacă, până la urmă, dragostea adevărată reușește să învingă.

Filme romantice de văzut cu iubitul: Love Actually

Cu un succes uriaș de box office, Love Actually cu siguranță te va fermeca: are o distribuție de excepție și îți prezintă 10 povesti de dragoste, care au un fir comun. Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Keira Knighteley sau Rowan Atkinson sunt doar o parte din actorii care își interpretează magistral rolul în acest film romantic a cărui acțiune se petrece în perioada sărbătorilor de iarnă.

Filme romantice de văzut cu iubitul: The Danish Girl

Cu Eddie Redmayne și Alicia Vikander în rolurile principale, The Danish Girl prezintă povestea primului bărbat din lume care a suportat o operație de schimbare a sexului. Totul a pornit de la momentul în care pictorița Gerda Gottlieb și-a rugat soțul să se îmbrace în desuuri de damă, pentru a-i servi ca model. Aparent neînsemnat, acest moment îi va schimba viața bărbatului, care se va reinventa sub numele Lili Elba și va deveni femeie.

Filme romantice de văzut cu iubitul: Meet Joe Black

Dacă te-ai întrebat vreodată cum arată “Moartea”, vei avea supriza să constați în acest film că arată fix ca Brad Pitt :) Îngerul Morții este trimis pe pământ pentru a lua viața unui milionar, însă lucrurile se complică în momentul în care Moartea, întruchipată de Brad Pitt, se îndrăgostește de fiica milionarului.

Filme romantice de văzut cu iubitul: Forrest Gump

Câștigător a șase premii Oscar, incluzând “Cel mai bun film”, “Cel mai bun regizor” și “Cel mai bun actor”, “Forrest Gump” este un clasic pe care trebuie să îl vezi măcar o dată în viață. Povestea lui Forrest Gump care, în ciuda IQ-ului de doar 75, reușește să contribuie la momente semnificative din istoria Americii nu are cum să nu te emoționeze. Loial și dedicat celor pe care îi iubește, Forrest își dedică întreaga viață iubirii unei singure femei - cea mai buna prietenă a lui din copilărie, Jenny. Cu o mulțime de răsturnări de situație, filmul te va tine cu sufletul la gură până la final.

Filme romantice de văzut cu iubitul: The Curious Case of Benjamin Button

Cu un Brad Pitt fabulos în rolul principal, “Strania poveste a lui Benjamin Button” te va fermeca. O adaptare după nuvela lui lui F. Scott Fitzgerald, din anii 1920, filmul spune povestea lui Benjamin Button, din momentul nașterii sale până în ultima clipă a vieții. Ce e atât de straniu la ea? Că în momentul în care se naște Benjamin arată ca un bărbat în vârstă de 80 de ani. Pe măsură ce trece timpul, el întinerește și se bucură de tot ce e frumos în viață, însă existența lui nu este lipsită nici de momente dramatice.

Filme romantice de văzut cu iubitul: Jerry Maguire

“You had me at hello” ( M-ai cucerit din prima) – este una dintre cele mai cunoscute replici din istoria filmului. Cu Tom Cruise și Rene Zellwegger în rolurile principale, Jerry Maguire este un film perfect de văzut în cuplu. Concediat de la firma la care lucrează și părăsit de logodnica, Jerry Maguire, un agent sportiv o ia de la zero atât pe plan profesional, cat si sentimental.