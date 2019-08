Fiul lui James Gandolfini, despre rolul preluat de la tatăl său: „N-am văzut niciun minut din Sopranos”

James Joseph Gandolfini Jr a făcut senzație cu rolul Tony Soprano în serialul The Sopranos, distins cu 106 premii. Acum, fiul său de 19 ani va prelua rolul tatălui său, pentru a-l portretiza pe Tony Soprano în tinerețe.

După succesul înregistrat de serialul The Sopranos (nu mai puțin de 21 de premii Emmy), scenaristul și regizorul David Chase a decis că proiectul trebuie să continue. Însă, actorul principal, James Gandolfini a încetat din viață în iunie 2013 la vârsta de 51 de ani. A fost un șoc imens pentru toți cei care au jucat cu el în serial.

Proiectul a fost îngropat atunci, însă a fost scos la lumină anul trecut, când s-a conturat ideea realizării unui film de cinema care să-l readucă pe Tony Soprano în lumina reflectoarelor.

În viitoarea continuare a serialului, în care acțiunea se petrece cu mulți ani înainte de evenimentele din serialul The Sopranos, va juca și fiul lui James Gandolfini, Michael.

În vârstă de 19 ani, Michael Gandolfini a fost surprins la filmările noului film care se va numi The Many Saints of Newark.

Puștiul a dezvăluit într-un interviu că nu a văzut niciun episod din serialul The Sopranos înainte de a fi distribuit în filmul care va fi lansat în septembrie 2020.

„Lucrul amuzant e că, înainte de audiții, nu am văzut măcar un minut din Sopranos. Eram doar un copil când îl făceau. Mergeam pe platouri și îl întrebam despre ce e vorba, iar el îmi spunea: Oh, e despre un tip care face parte din mafie și cam are nevoie de terapie”, a dezvăluit Michael Gandolfini pentru Esquire.

Tânărul actor a dezvăluit că a trebuit să urmărească aproape fiecare apariție a tatălui său din serial pentru a înțelege complexitatea personajului și pentru a-i intra sub piele.

Michael spune că a fost dărâmat de anumite scene din serial, printre care și cea în care Tony Soprano îi cere scuze fiului său, AJ, după o ceartă cu acesta, spunându-i: Nu puteam cere un fiu mai bun.



Alessandro Nivola, personaj principal în noul Sopranos

În prequel-ul Sopranos, actorul Alessandro Nivola va interpreta rolul Dickie Moltisanti, personajul central al filmului. Personajul lui e tatăl lui Christopher Moltisanti (actorul Michael Imperioli), protejatul lui Tony Soprano.

În serial, Dickie este doar menționat, nu apare, fiindcă el murise când Christopher era copil. În noul film, acțiunea se concentrează pe tinerețea personajelor principale din The Sopranos.

Firul poveștii începe în jurul anului 1967, în orașul Newark din statul New Jersey. Filmul se concetrează pe tensiunile și conflictele dintre mafioții italo-americani și cei afro-americani.