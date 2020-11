George Clooney, schimbare de look în cel mai recent film: și-a lăsat barbă și s-a tuns scurt

În luna decembrie, George Clooney apare într-un nou film, „The Midnight Sky”, care este regizat chiar de către celebrul actor.

În pelicula care are la bază romanul „Good Morning, Midnight”, scris de Lily Brooks-Dalton, George Clooney apare schimbat total: este tuns scurt și are barba foarte mare.

Chiar dacă filmul „The Midnight Sky” va fi lansat în luna decembrie a acestui an, George Clooney a apărut în public cu acest look în urmă cu aproximativ un an, semn că atunci au avut loc filmările peliculei.

În filmul care va fi difuzat pe Netflix mai apar, alturi de George Clooney, actorii Felicity Jones, Kyle Chandler, Tiffany Boone și David Oyelowo.

