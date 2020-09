Hugh Grant la 60 de ani. Actorul va juca într-un serial alături de Nicole Kidman

Hugh Grant împlinește 60 de ani pe 9 septembrie. Actorul, cu o carieră de peste 30 de ani în cinematografie, este distribuit în continuare în filme și seriale, păstrându-și farmecul de altădată.

Hugh Grant și-a câștigat popularitatea în 1994, cu rolul din ”Four Weddings and a Funeral”. Acest film îi aduce premiul Globul de Aur la categoria cel mai bun actor şi premiul BAFTA, potrivit imdb.com. Cinci ani mai târziu, chipeșul Grant este ales drept partener al lui Julia Roberts pentru filmul ”Notting Hill”. De aici practic va începe ascensiunea sa în lumea filmului, fiind tot mai des invitat să joace alături de nume sonore de la Hollywood. Un succes a fost comedia ”Bridget Jones: The Edge of Reason”(2004), unde joacă alături de Colin Firth și Renee Zellweger.