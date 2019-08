În ce stare se află cascadorul rănit pe platourile de filmare a francizei "Fast and Furious"

Luna trecută, un episod mai puțin plăcut s-a petrecut pe platourile de filmare a francizei "Fast and Furious", dublura lui Vin Diesel ajungând în comă la spital.

Joe Watts, un cascador experimentat care a făcut parte din mai multe distribuții de succes, a ajuns de urgență la spital după ce a căzut de la peste 9 metri înălțime și a suferit mai multe leziuni la cap, în timp ce filma o cascadorie pentru filmul "Fast and Furious 9".

Conform Variety, acesta a ajuns de urgență la spital și a fost mutat la terapie intensivă. Iubita sa a declarat care este starea sa actuală.

"Este un drum lung până când se va recupera. A fost mutat la terapie intensivă, iar medicii sunt mulțumiți de progresul său.Vrem să le transmitem mulțumiri întregului echipaj de ambulanță aeriană, tuturor medicilor, asistenteșor și personalului de la Royal London Hospital, care au acordat îngrijiri uimitoare lui Joe.", a scris Tilly Powel, iubita lui Joe Watts.

