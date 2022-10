În octombrie, filmele de acțiune se văd în fiecare weekend la PRO TV

PRO TV aduce pe micile ecrane patru filme care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură! Începând din 9 octombrie, în fiecare duminică, de la ora 20:00, cei de acasă vor putea urmări cele mai cunoscute și apreciate filme de acțiune.

Telespectatorii vor putea intra în lumea unui specialist în primatologie nevoit să facă echipă cu o gorilă de dimensiuni enorme, pentru a opri două animale mutante din a distruge orașul Chicago, și vor afla cum decurge misiunea acestora în Scăpați de sub control, ce îl are drept protagonist pe cunoscutul actor Dwayne Johnson (The Rock).

Cei pasionați de supereroi vor putea vedea Aquaman în data de 16 octombrie, începând cu ora 20:00. Filmul îl are pe Jason Momoa în rolul principal și urmărește povestea legendarului Aquaman, care își propune să conducă regatul subacvatic al Atlantidei și să-l împiedice pe fratele său vitreg, Regele Orm, să unească cele șapte regate aflate sub apă pentru a distruge lumea de la suprafață.

În data de 23 octombrie, pentru un plus de adrenalină, telespectatorii vor putea urmări 355. Pelicula de acțiune lansată în 2022 prezintă un grup de spioni internaționali care trebuie să lucreze împreună pentru a opri o organizație teroristă să declanșeze al Treilea Război Mondial. Din distribuția filmului fac parte nume mari, precum Jessica Chastain, Penélope Cruz, Fan Bingbing, Diane Kruger și Lupita Nyong'o.

În ultimul weekend din această lună, amatorii de filme de groază vor putea vedea MEG: Confruntare în adâncuri. Filmul se concentrează pe un grup de oameni de știință, care întâlnesc un rechin imens, lung de 23 de metri, în timp ce se află într-o misiune de salvare pe fundul Oceanului Pacific.

Maratonul de filme oferit de PRO TV este în fiecare duminică, începând cu ora 20:00.