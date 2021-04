Îți amintești de agentul secret Anna? Iată cum arată actrița în viața reală și care este povestea ei de succes

Pentru rusoaica Sasha Luss, apariția în filmul de acțiune Anna a fost primul ei rol principal din carieră. Frumoasa blondă cu ochi albaștri i-a atras atenția regizorului Luc Besson, care ne-a obișnuit deja cu personaje feminine puternice.

Primul rol al Sashei (Axandra Luss) a fost tot într-un film regizat de Besson, ”Valerian and the City of a Thousand Planets”, unde a jucat-o pe prințesa Lïhio-Minaa.



Sasha s-a născut în regiunea Magadan( Rusia), dar la vârsta de 7 ani s-a mutat cu părinții la Moscova. De la o vârstă fragedă a început să facă balet și a participat la câteva concursuri importante. Mai târziu, o leziune la gleznă a împiedicat-o să ajungă la performanță. La vârsta de treisprezece ani, mama ei a îndemnat-o să viziteze o agenție de modele, unde adolescentei i-au propus imediat un contract. Ulterior, modelling-ul i-a deschis mai multe uși. Într-un interviu, actrița povestește cum visul ei de a se filma într-un film de-a lui Besson a devenit realitate:

”Când eram mică, aproape în fiecare weekend la unul dintre posturile TV se transmitea filmul ”The Fifth Element”, iar eu îl urmăream de fiecare dată cu mare interes(...)Într-o zi, mă sună agentul meu de la Paris și îmi spune că Luc Besson vrea să se întâlnească cu mine. Îți dai seama că am avut un șoc. Nici acum nu înțeg cum s-a întâmplat, pentru mine a fost o minune”, a povestit Sasha într-o emisiune, transmisă pe Youtube.

Sasha nu a renunțat la activitatea de model. Ea continuă să defileze pentru diferite branduri și să apară în reviste de modă. Celebritatea pe care a câștigat-o cu rolul din ”Anna” a venit peste ea ca o adevărată avalanșă, dar acest lucru nu a speriat-o. Sasha a rămas în continuare o fire discretă și modestă.



La momentul lansării, în 2019, filmul ”Anna” a avut încasări de 31,6 milioane de dolari, la nivel internațional. Sasha Luss își continuă activitatea de model, dar a acceptat și noi roluri în filme. Ea va juca în drama de război ”The Last Front”, alături de Iain Glen (cunoscut pentru rolul lui Jorah Mormont din ”Game of Thrones”).

Sursă foto: Getty Images, Instagram/ sashaluss

