Iuliana Beregoi înregistrează un nou success! Cel de-al treilea sezon al serialului „Lara” a cucerit internetul

Serialul „Lara”, abia lansat cel de-al 3-lea sezon, deja înregistrează cifre record de audiență. În mai puțin de 24 de ore, „Lara” a ajuns în trending Youtube, reconfirmând faptul că proiectul Iulianei Beregoi este foarte iubit de public.

„Am lansat primul episod din sezonul 3 LARA. Mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au ajutat și care au crezut în noi, dar și celor care nu au crezut și ne-au motivat”, povestește Iuliana Beregoi.

Noul sezon a fost conceput și scris tot de managerul artistei, Cătălin Dascălu. Aspectul cel mai important îl reprezintă faptul că serialul continuă datorită cererilor foarte mari din partea fanilor de a mai afla și vedea noi întâmplări din viața personajului Lara. Totodată, cartea cu același nume a avut și are, în continuare, succes în randul cititorilor.

Pe lângă succesul serialului, alături de echipa ei, Mixton Music (Alina Todașcă și Cătălin Dascălu), artista se mândrește și cu cea mai nouă piesă pe care a lansat-o în luna august a acestui an. Melodia se numește „Cum sună liniștea”, are aproape 5 milioane de vizualizări pe Youtube și se aude în playlisturile multor radiouri comerciale din România. „„Cum sună liniștea” este prima piesă în care am abordat un alt gen de muzică față de cel cu care mi-am obișnuit fanii. Aștept cu emoție reacția lor și sper că piesa să ajungă și la publicul care nu obișnuia să-mi asculte muzica până acum”, povestea artista în momentul lansării.

