Iuliana Beregoi, un nou succes! Ce se întâmplă cu filmul ei românesc, „Lara. Aribelle și mâna destinului”

„Lara. Aribelle și mâna destinului”, produsă și distribuită de Mixton Movie, care o are în rol principal pe Iuliana Beregoi, trece la alt nivel. Începând cu data de 1 decembrie, pelicula românească va putea fi urmărită pe Netflix.

„Lara. Aribelle și mâna destinului” este singura producție cinematografică pentru copii și adolescenți filmată integral la Iași care are în distribuție nume sonore din shiwbizz-ul românesc. Lora, Dima Trofin, Alina Eremia sau Daniela Nane sunt artiști care s-au alăturat Iulianei Beregoi în acest proiect.

„Cred ca sunt cea mai fericită și norocoasă persoană din lume! Prima dată cînd am auzit ideea acestui film serial, de la managerul meu Cătălin Dascălu, mi s-a parut a fi un vis aproape imposibil de realizat. Iar acum nu-mi vine să cred că deja lansăm primul episod. Sper să vă placă mult ceea ce a ieșit, mai ales că este creat și gndit din dragoste pentru toți fanii mei. Vă pup și iubesc!”, declara protagonista în februarie 2020, luna când producția a început să fie difuzată în cinematografele din România.

Pelicula regizată de Ciprian Iacob, pe scenariul și producția concepute de Cătălin Dascălu și Alina Todașcă, spune povestea lui Aribelle, o adolescentă amnezică care rătăcește pe străzile metropolei Lost City. Puștoaica, care-și spune Lara pentru că și-a uitat numele real, face echipă perfectă cu Hugo, un puști orfan. Împreună reușesc să „ocoleasă” toate pericolele care le apar în cale, demontând planurile malefice ale Faustei și ale Lindei.

„Lara. Aribelle și mâna destinului” este o dramă care ține spectatorii cu sufletul la gură și care, pe alocuri, este presărată cu momente amuzante menite să detensioneze atmosfera în care îi plasează acțiunea.

„Când am început filmările pentru serialul „Lara”, acum 3 ani, nu m-am gândit nici o clipă la succes, la rezultate sau la Netflix. Simțeam că am ceva de oferit și pur și simplu am făcut-o din dragoste și pasiune. M-am aruncat cu capul înainte, cum se spune. Asta face și mai mare bucuria mea de acum, când văd că am creat un produs care are un succes uriaș pe Youtube, este parte a unui adevărat fenomen și a ajuns în catalogul Netflix. Fericirea mea este cu atât mai mare cu cât atât serialul „Lara” cât și filmul de cinema au fost filmate în totalitate în Iași, orașul nostru de suflet, noi fiind primii care am pus Iașiul pe Netflix și pe harta cinematografică”, a declarat Cătălin Dascălu, producătorul și scenaristul peliculei.

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu Shift: „Nu aș colabora niciodată cu artistul Culiță Sterp!”