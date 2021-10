James Bond - No Time to Die a avut încasări record la nivel mondial! Filmul, succes enorm și în România

James Bond a revenit în forță, lansarea filmului „No Time to Die” („Nu e vreme de murit”) obținând cifre incredibile și stabilind în debutul său în cele 54 de piețe numeroase recorduri de încasări în weekend-ul de lansare.

„No Time To Die” a fost cel mai așteptat film din seria James Bond, iar după o amânare de 18 luni provocată de pandemie, Daniel Craig își ia rămas bun de la rolul care i-a devenit a doua identitate în ultimii 16 ani.

„No Time To Die” este al cincilea film din serie şi ultimul care îl are protagonist pe Daniel Craig, cel de-al șaptelea actor care-l joacă pe spionul britanic. Actorul a mai jucat în „Casino Royale” (2006), „Quantum of Solace” (2008), „Skyfall” (2012) şi „Spectre” (2015).

Cel de-al 25-lea film James Bond a stabilit numeroase recorduri, inclusiv fiind primul titlu de la Hollywood din epoca pandemiei care a depășit 119 de milioane de dolari în weekend-ul de debut în străinătate, fără lansarea pe piața din China.

Cea mai așteptată lansare din seria Bond a generat sâmbătă, în Marea Britanie și Irlanda, încasări record de peste 11,4 milioane de dolari și astfel având cele mai mari încasări generate într-o singură zi pentru un film din seria Bond, dar și un record pentru un film lansat în pandemie.

Noul film este așteptat să atingă al treilea cel mai bun weekend pentru franciza Bond, din punctul de vedere al încasărilor, estimarea fiind de 34,8 milioane de dolari și al șaselea cel mai bun weekend in istoria tuturor lansărilor. Noua peliculă are parte acum de cea mai largă distribuție din Marea Britanie, rulând în 772 de cinematografe.

De asemenea, „No Time to Die” a doborât recorduri și în IMAX, stabilind cel mai bun weekend de deschidere pentru un film Bond în 24 de țări, inclusiv Japonia, Hong Kong, Germania, Elveția, Suedia și Italia. În plus, a fost cea mai bună deschiderii din perioada pandemicei în 21 de piețe, inclusiv Marea Britanie, Hong Kong, Austria, Germania, Elveția, Danemarca și Norvegia.

„No Time to Die” este deja un succes de box office pe piaţa românească. Pelicula, care a avut premiera în România în data de 30 septembrie, a avut încasări totale de 1,350,000 lei.

Și Billie Eilish, artista câștigătoare a multiple premii Grammy, în vârstă de 18 ani, este oficial cel mai tânăr artist din istorie care a scris și a înregistrat o piesă tematică James Bond.

„Fiecare film Bond excelează în acțiune și pericol. Alegi cel mai periculos lucru posibil și apoi îl pui pe Bond să îl înfrunte. Iar ceea ce e și mai interesant de-a lungul aparițiilor lui Daniel Craig este că a adăugat profunzime personajului”, a declarat regizorul Cary Fukunaga.

Distribuţia este alcătuită din Daniel Craig, Jeffrey Wright, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Ralph Fiennes şi Naomie Harris. Actriţele Ana de Armas şi Lashana Lynch debutează în franciză ca Paloma, agent CIA, respectiv Nomi, agent 007.

