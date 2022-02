Jason Momoa va juca în filmul “Fast & Furious 10”

Jason Momoa va primi un rol în cadrul celebrei distribuții “Fast & Furious 10”. Actorul ar putea interpreta un personaj negativ.

Dacă Momoa nu a început anul prea bine pe plan sentimental, ei bine, profesional lucrurile par să strălucească! Actorul în plină ascensiune ar putea suda situația apărută în urma rupturii lui Dwayne "The Rock" Johnson de echipa seriei "Fast & Furious".

Starul e decis să părăsească distribuția în urma unei discuții mai aprinse cu Vin Diesel. Nu de puține ori, presa de peste Ocean a scris că Dwayne era foarte supărat și îl acuza pe Vin Diesel de o atitudine neprofesionistă pe platourile de filmare.



Deși Diesel a încercat să aplaneze în cele din urmă conflictele, “The Rock” a refuzat să mai revină în echipă, producătorii fiind nevoiți să își îndrepte atenția către un alt actor de calibru de la Hollywood.

Actorul consacrat deja pentru rolurile lui din pelicule precum "Aquaman", "Dune" şi "Game of Throne" a făcut pulblică vestea pe mai multe conturi de Twitter, iar fanii nu au ezitat să reacționeze: “Cea mai bună veste a anului!”, “De necrezut!”, “Wow, sexy Momoa, nu mă așteptam”, “Un rol binemeritat”, i-au scris fanii cu mult entuziasm pe rețeaua de socializare.

În momentul de față, nu există detalii legate de viitorul rol, însă se zvonește că Momoa ar putea intepreta un personaj negativ.

Actorul care a divorţat în luna ianuarie de Lisa Bonet va juca în pelicula "Fast & Furious 10" alături de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson şi Charlize Theron. Filmările celebrei producții nu au început încă, însă premiera e deja programată pentru data de 19 mai 2023.



Povestea de dragoste dintre Jason Momoa (42 de ani) și actrița Lisa Bonet (54 de ani) a început în 2005. După mai mult de zece ani, în octombrie 2017, cei doi au decis să își oficializeze relația. Lisa Bonet mai fusese căsătorită cu celebrul cântăreț și producător muzical Lenny Kravitz (1987 – 1993).

Anul acesta, Jason Momoa va juca într-un alt lungmetraj intitulat Aquaman and the Lost Kingdom, un sequel al filmului Aquaman lansat în 2018.

Lisa Bonet a intrat în atenția publicului după ce a jucat în serialul de succes The Cosby Show (1984-1992), dar și filme precum: Angel Heart (1987), Enemy of the State (1998) şi High Fidelity (2000).

