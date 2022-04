Julia Roberts, în pantaloni scurți, pe covorul roșu. Cum a apărut la premiera filmului „Gaslit”

Julia Roberts este, fără doar și poate, actrița care te cucerește prin naturalețea ei. Aflată la premiera filmului „Gaslit”, în care joacă alături de Sean Penn, vedeta a pășit pe covorul roșu într-o ținută elegantă, alcătuită din pantaloni scurți și sacou.

Grația și eleganța o definesc pe Julia Roberts. La 54 de ani, actrița se bucură de o siluetă impecabilă. Cu picioare drepte și tonifiate, vedeta reușește să arate perfect în rochii scurte sau în pantaloni scurți.

La premiera filmului „Gaslit” de la The Metropolitan Museum of Art din New York City, Julia Roberts a purtat o cămașă albă, pantaloni scurți în carouri și sacou, asortându-și ținuta cu o pereche de pantofi negri cu toc. (vezi mai multe poze în galeria foto)

Sean Penn și Julia Roberts și-au unit forțele, pentru prima dată în cariera lor, în această miniserie despre o nouă abordare a scandalului Watergate.



Sursă foto: Getty Images

