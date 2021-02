Justin Timberlake, despre rolul din filmul Palmer: ” Am simțit imediat că vreau să fac parte din această poveste”

Justin Timberlake, care a împlinit recent 40 de ani, a fost idolul multor tineri din generația '90. El a devenit popular ca și solist al trupei de băieți 'N Sync, apoi s-a remarcat și în câteva producții cinematografice.

După o perioadă de pauză, în care s-a dedicat mai mult familie, Justin uimește cu rolul lui Palmer, în filmul cu același nume.

Filmul spune povestea unui fost jucător de fotbal american de succes Eddie Palmer, care după 12 ani petrecuți în închisoare se întoarce în orașul natal. Acolo va avea parte de situații neașteptate, printre care întâlnirea cu un băiat special, abandonat de mamă.



„Aceasta este o poveste minunată a doi oameni din lumi complet diferite care se regăsesc. Sam (Ryder Allen) are nevoie de o persoană care să-l protejeze și să-l înlocuiască pe tatăl său care nu există în viața sa. Iar pentru Eddie (Justin Timberlake) al meu este important să învețe să iubească. Îi pierde pe cei dragi, dar recâștigă sentimentul că are o familie datorită întâlnirii cu Sam. Pe eroul meu îl vezi prima dată când tocmai iese din închisoare, sufletul său este incredibil de greu și încearcă să-și întoarcă vechea viață cu orice preț.”

După ce am citit scenariul, am simțit imediat că vreau să fac parte din această poveste. Și am petrecut opt ​​luni cu Fisher Stevens (regizorul) și Cheryl Guerriero (scenaristul) lucrând la personajul meu. Sunt foarte fericit că în această etapă a carierei mele pot alege proiecte care rezonează în inima mea”, a declarat actorul într-un interviu pentru tatler.ru.

Filmul a fost lansat recent pe Apple TV+.

Anul trecut, Justin Timberlake şi-a împrumutat vocea pentru producția animată „Trolls World Tour“ (DreamWorks) Desenul animat este o continuare a „Trolls“ (2016), care i-a adus o nominalizare la categoria „cel mai bun cântec original” a premiilor Oscar (2017), pentru „Can’t Stop the Feeling!”.

Sursă foto: Getty Images, Instagram