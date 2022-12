Kate Winslet și-a ținut respirația sub apă peste 7 minute, la filmările pentru Avatar: The Way of Water

„Avatar: The Way of Water” se anunță un film al recordurilor. După succesul din 2009, James Cameron a inclus în distribuție actori faimoși, printre care și Kate Winslet. Actrița de 47 de ani a stabilit deja un record greu de egalat.

La filmările pentru Avatar 2 , Kate Winslet a avut ocazia să-și testeze calitățile de înotător care nu are nevoie de oxigen. Actrița de 47 de ani a stabilit un nou record la ținut respirația sub apă, printre actori, la filmările pentru noua peliculă a lui James Cameron.

Șapte minute și 14 secunde a rezistat Kate fără să respire, timp mai bun decât al lui Tom Cruise (6 minute), stabilit pe când filma pentru Mission: Impossible – Rogue Nation.

Însă, spune actrița, a fost mereu în competiție cu ea însăși: „Am vrut să-mi bat propriul record, care a fost de aproape 6 minute și 14 secunde. Și am fost ceva de genul: Pe bune!? Așa că mi-am depășit recordul cu peste un minut”, a spus actrița pentru revista Total Film.

Actrița a dezvăluit că deține și dovada acestui record, filmată de pe margine. La ieșirea din apă ea a întrebat echipa de filmare dacă a murit sau e vie, fiindcă nu-și dădea seama prea bine.



Într-un interviu acordat revistei Variety, actrița a mărturisit că s-a simțit ca peștele în apă la filmările pentru Avatar: The Way of Water. Asta datorită echipei de profesioniști care a ajutat-o să atingă potențialul maxim.

„Nu e ceva ce poți încerca acasă”, a spus Kate, care în film interpretează rolul unei femei războinice pe nume Ronal.

Filmul Avatar: The Way of Water va ajunge în cinematografele din România la 16 decembrie 2022. Pelicula a avut o premieră de gală în SUA și în Marea Britanie. Jurnaliștii care au văzut filmul au declarat că au fost impresionați poveste și de efectele speciale.

