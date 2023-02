Ke Huy Quan, actorul din Everything Everywhere All at Once nu a spus familiei că va juca în film

„Everything Everywhere All at Once” este pelicula cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar anul acesta, fiind menționată de 11 ori! Filmul este disponibil în exclusivitate pe VOYO și primește laude din partea celor mai mari critici din întreaga lume.

Nominalizat de 11 ori la Premiile Oscar, în 2023, filmul spune povestea lui Evelyn Wang (Michelle Yeoh), o imigrantă chineză din Statele Unite, care conduce o spălătorie împreună cu soțul ei Waymond (Ke Huy Quan). În căutarea fericirii și împlinirii personale, femeia pleacă într-o aventură în care se conectează cu propria sa persoană din alte universuri.

Actorii au primit nenumărate cuvinte de laudă din partea criticilor, iar Ke Huy Quan a fost nominalizat și el la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. El, chiar dacă a jucat absolut impecabil în producție, a preferat să țină secret faptul că va apărea în „Everything Everywhere All at Once”:



"Nu i-am spus mamei. Nu le-am spus fraților, nepoților sau nepoatelor mele. Nu i-am spus nimănui că am primit rolul lui Weyman în "Everything Everywhere", am făcut întregul film fără ca ei să știe", a spus el în cadrul podcastului Happy Sad Confused.

Actorul care a mai jucat în trecut în „Indiana Jones and The Temple of Doom” și în „The Goonies” a adăugat faptul că a ținut secretul până în momentul în care s-a lansat primul trailer al filmului, în Decembrie 2021. Ke Huy Quan a specificat că singurele trei persoane care aveau la cunoștință faptul că actorul va apărea în distribuția filmului de Oscar sunt soția sa, agentul și avocatul.

Mai mult decât atât, actorul a specificat că s-a temut că nu va fi bun pentru rol și din acest motiv nu a dezvăluit că a primit rolul:

"Mi-a fost atât de frică. Nu știam dacă voi fi bun la asta. Nu știam dacă voi fi concediat.", a adăugat el.

Sursă foto: Getty Images

VEZI ȘI VIDEO