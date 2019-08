Keanu Reeves, de nerecunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Bill and Ted 3

La 21 de ani de la apariția primului film din serie, Keanu Reeves se întoarce în Bill and Ted 3. Actorul și-a schimbat radical look-ul.

Keanu Reeves (54 de ani) s-a transformat considerabil de dragul unui rol în care revine după 19 ani. Bill and Ted Face The Music este partea a treia a filmului în care joacă alături de Alex Winter, William Sadler și Brigette Lundy-Paine.

Paparazzi l-au surprins pe Keanu pe platourile de filmare și actorul a afișat un look total nou. Barba lungă și neîngrijită, asortată cu o creastă de indian mohawk, e noul outfit pe care-l va avea în al treilea film din seria Bill and Ted.

Keanu Reeves și colegii săi au filmat în curtea unei închisori, unde a fost văzut și un robot spcializat în dezamorsat bombe.

Bill and Ted Face The Music este o comedie SF regizată de Dean Parisot. Keanu Reeves are un rol diferit de cele din filmele de acțiune, cu care erai obișnuit.

Acțiunea din film are loc la 30 de ani de la precedentele întâmplări, iar misiunea celor doi „eroi” este să salveze universul compunând o piesă.

„E un proiect special pentru mine. Am avut șansa de a lucra cu niște oameni cool și să fac parte din niște proiecte reușite”, a spus Keanu Reeves pentru etonline.com.

Dacă sunteți fani ai acestui gen de filme, aflați că lansarea oficială în cinematografe e programată la 21 august 2020.

